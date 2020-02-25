Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который совсем недавно развелся с женой, "ударился" в работу

Популярный телеведущий показал фото, где он блистал на сцене, выполняя свою работу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звездного артиста.

Остапчук стоял на сцене одного из мероприятий и выглядел при этом "как с иголочки". Темный классический костюм очень выгодно смотрелся на ведущем, правда снимок выдался слегка мрачноватым - на фото Владимир не улыбается и держит в руках микрофон. Но вот подпись к снимку Остапчук поставил "веселую":

«2019 мы увидели, что Остапчук ужасно провёл https://instagram.com/yunaawards/, не смешной, выскочка, возьмём кого-то нормального в следующий раз. ⠀ 2020 - АХАХАХАХА ⠀Ну чо ж, шоу-биз, держись, в этом году будет прожарка well done

Ну и музыка, конечно будет много музыки», - написал он.

Фолловеры артиста активны и пишут, что тот отменно выглядит и подшучивают над ним:

«Твое выражение лица, когда вспомнил что не выключил утюг»

«😂😂😂👏👏👏»

«Вова - ты супер»

«Очень красивый»

«Ждем жару»

«Супер»

«Красава))»

Ранее мы писали, что сейчас Владимир Остапчук переживает не самые лучшие времена. Осенью он развелся со своей женой, Еленой Войченко. У пары осталось двое детей. Через некоторое время женщина нарушила молчание, заявив, что они с мужем развелись из-за его измен. Она пожаловалась журналистам, что Остапчук не дает ей денег на детей, приезжает к ним редко, чтоб попиариться.

Остапчук в ответ рассказал свою версию случившегося, заявив, что он не уходил от жены к другой девушке, а причиной развода стали постоянные ссоры, которые возникали из-за его работы и напряженного графика.

Отметим, что в соцсетях началась настоящая травля Остапчука. Простые украинцы и коллеги осуждали телеведущего за его поведение. Он в ответ улыбался и проводил конкурсы для хейтеров. Так, артист обратился к своим хейтерам, которые заваливают его гневными комментариями, предложив им деньги за оскорбления. Телеведущий призвал всех писать под его постом плохие комменты, пообещав разыграть между всеми участниками 5000 гривен.

Напомним, что разгневанный Остапчук впервые сорвался после развода и показал свое истинное лицо: "Жаль деток".

А еще Politeka писала, что подросшие дети Остапчука поразили внешностью, личное фото облетело сеть: "Копия...".

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