Украинский телеведущий и звезда шоу «Танці з зірками» Владимир Остапчук попытался оправдаться за провокационное фото с новой возлюбленной

Как известно, 1 марта шоумен опубликовал у себя в соцсетях снимок, на котором видно женскую руку. Саму девушку он решил не показывать, учитывая не утихающий скандал вокруг его персоны, связанный с громким разводом.

«Весна – это любовь», - подписал Остапчук фотографию.

Ожидаемо, снимок вызвал волну возмущения в соцсетях, в комментариях у Остапчука оставили множество гневных высказываний. Людей возмутил тот факт, что Остапчук говорит о любви, хотя сам только недавно развелся да еще и оставил двоих детей.

В комментарии телеграмм-каналу Соломии Витвицкой Остапчук признался, что делает это ради провокаций. По его словам, он публикует подобные фото, чтобы у людей возникали вопросы. Отвечать же на эти вопросы он не собирается. Он добавил, что таким образом проверяет, сколько "адекватных людей" подписано на него в Инстаграм.

«Для меня странно, что люди лезут в другую жизнь… Это мои руки. Все три. Я это запостил не для того, чтобы дать ответ, а для того чтобы вызвать вопросы у людей», - признался телеведущий.

Напомним, что внимание СМИ и украинцев оказалось прикованным к Остапчуку после того, как его жена Елена рассказала журналистам, что ее муж гулял, ушел к другой женщине и перестал давать деньги на детей. Кстати, журналистам удалось выяснить, что Остапчук, вероятнее всего, встречается с 33-летней Кристиной, которая работает нотариусом.

Ранее мы писали, что телеведущий поделился фотографией, на которой он в коричневом костюме и черных очках. Под пиджак Остапчук надел водолазку в тон костюма. Судя по тексту под фото, шоумен всерьез занялся раскруткой своего интернет-магазина, в котором он предлагает различные брендированные товары под хештегом «подбухиваю».

Напомним, что Владимир Остапчук показал общее фото с любовницей, пикантные фото облетели сеть.

Как сообщала Politeka, Владимир Остапчук изменился до неузнаваемости после развода: новое фото говорит само за себя.

Также Politeka писала, что любовница Остапчука поразила внешностью: пикантные фото разлучницы облетели сеть.