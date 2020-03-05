Звезда некогда популярного в Украине проекта "Фабрика звезд", участницей которой была в свое время и теперь знаменитая Регина Тодоренко, Таня Воржева покрасовалась на камеру без белья - украинка, стоит стоит отметить, невероятно похожа на Голливудскую звезду Анджелину Джоли

Новые пикантные фото и видео со съемок Татьяна опубликовала в личном аккаунте популярной соцсети. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram модели.

В профиле Тани в Insta немало фото личного характера: тут тебе и жаркие позы на пляже в купальнике, и бэкстейджи откровенных фотосъемок, и загадочные портретные фото...

Так последний фотосэт украинки-красавицы привлек внимание публики в сети особенно - на фото и видео Таня Воржева красуется в прямом смысле слова без белья, точнее, без бра, а свою пышную грудь отечественная копия Анджелины Джоли прикрыла руками и украшением из жемчуга, вероятно, искусственного.

Стоит отметить, что в сети немало информации о том, что Татьяна обладательница натуральных форм и, якобы, даже ее лица не касались хирурги - пухлые губы, аккуратный носик и прочее из обожаемого миллионами лица знаменитой Джоли у "нашей Тани" такие красивые от природы.

Напомним, ранее звезда экранов и сети Регина Тодоренко решила показать, как работает, а способ для этого выбрала нетрадиционный.

Так на новом опубликованном Региной фото она показала, какая из нее, цитируем "продюсерша":

«(Хэштег) Регина Продюсерша в деле Снимаю новый сезон! В моей профессии я встречаю интереснейших людей! Мне удаётся пообщаться с культовыми персонами , узнать их мнения о…», - подписала артистка фото, где она сидит в кресле в весьма провоцирующей позе. Звезда "Орел и решка" была в белой блузке, классической обуви и широких брюках. Тодоренко сидела так, что держалась одной своей рукой за ногу, забросив вторую ногу на краешек кресла.

Регина в классическом "прикиде", при макияже и с несколько озабоченным выражением лица очень понравилась своим подписчикам, всего за несколько минут после публикации пост собрал уже тысячи лайков и десятки комментариев:

"Деловая колбаса)))"

"Вау, вау, вау"

"нереальная красотка"

Напомним, что семейство Бэкхемов закатили грандиозный праздник для детей: кадры роскошного торжества слили в сеть.

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