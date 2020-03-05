Звезда Х-Фактора Алина Ляшук примет участие в новом сезоне шоу «Холостяк»

Новой участницей 10-го сезона популярного шоу «Холостяк» станет девушка из Ровенской области по имени Алина Ляшук. Об этом сообщают представители проекта.

Известно, что Алина не впервые появится на телевидении. Так, ранее девушка уже успела поучаствовать в «Х-Факторе» в 2016 году. Девушка исполнила на сцене песню Джастина Бибера Boyfriend, а соответствующее видео позже набрало в Ютубе более 15,5 миллиона просмотров и попало в ТОП-3 за все 10 сезонов шоу.

«Я слежу за жизнью Никиты Добрынина и Даши Квитковой. Меня привлекают такие отношения - искренние, светлые, позитивные, добрые. Я иду на проект, чтобы пережить все эти чувства. Хочу верить, что это будет взаимно. Потому что я верю в этот проект», - рассказала Ляшук о своем участии в «Холостяке».

В этом сезоне шоу ей вместе с другими девушками предстоит побороться за сердце 34-летнего пилота и владельца летной школы в Майами Макса Михайлюка.

Алина рассказала, что уже готовит особый сюрприз для Холостяка, чтобы сразу же произвести на него впечатление. Девушка утверждает, что сейчас главным ее увлечением можно назвать пение, однако для полного счастья ей не хватает близкого человека рядом.

Отметим, что Алина активно ведет свою страницу в Инстаграм. Там она чаще всего постит яркие фото из жизни, а также периодически делится снимками с отдыха.

До этого мы писали о том, что новый Холостяк Михайлюк рассказал, что всю жизнь мечтал стать пилотом и упорно трудился, чтобы пройти обучение в лучшей школе для летчиков США.

«Мой отец был авиадиспетчером. Я с детства часто ходил к нему на работу, смотрел, как взлетают и садятся самолеты и представлял, что однажды тоже поднимусь в небо за штурвалом одного из них. Можно сказать, что я осуществил и мечту отца, ведь он всегда верил в меня», - поделился Максим Михайлюк.

Максим живет на две страны - США и Украине. Теперь, когда он стал успешным, он хочет найти вторую половинку в проекте "Холостяк".

Напомним, новый герой "Холостяка" ошеломил украинок горячими кадрами.

Как сообщала Politeka, Холостяк Добрынин с молодой невестой разделись ради пикантных кадров.

Также Politeka писала, что невеста Холостяка огорошила новостью о своем интересном положении, Добрынин не выдержал.