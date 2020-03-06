Российского певца Филиппа Киркорова подловили в самый неподходящий момент

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, бывшего любовника российской примадонны Аллы Пугачевой подловили в момент, когда он засветился на публике без парика.

Скандальное фото было опубликовано в одном из сообществ соцсети "ВКонтакте".

На опубликованном снимке видно, что пышная прическа российской звезды Филиппа Киркорова значительно поредела. На затылке исполнителя видна сильная проплешина.

"Без парика уже видны возрастные изменения. Ну Филиппу ни много ни мало 52 года", — говорится в подписи к публикации.

Судя по скандальному снимку, старость абсолютно не щадит Филиппа Киркорова, поэтому нынешний супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин может спать спокойно.

Ранее мы рассказывали о том, что Филипп Киркоров собрался "помирить" Украину с Российской Федерацией. По его словам, он готов говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшения отношений между странами.

"Кто-то должен их восстанавливать. Будем исправлять, буду говорить с другом. Если мне выпадет эта миссия, чтобы наладить отношения и сделать "мостик дружбы", я поеду в Украину. Если СБУ пустит", - подчеркнул российский певец.

Стоит отметить, что российскую звезду Филиппа Киркорова внесли в базу "Миротворца" после того, как он нарушил украинское законодательство и посетил оккупированный Крым в 2015 году.

Также мы рассказывали о том, как Филипп Киркоров ошарашил правдой об Алле Пугачевой. Король поп-музыки поздравил свою бывшую жену Аллу Пугачеву с ее праздником и опубликовал открытку с подписью "Весну разрешаю".

Речь идет о празднике, который Алла Пугачева однажды придумала для себя. Примадонна ежегодно отмечает первое воскресенье весны. Она собирает друзей, покупает желтые цветы и празднует приход весны. В конце застолья друзья Пугачевой трижды кричат: "Весну разрешаем!".

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