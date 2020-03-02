Российский исполнитель, поп-король российской эстрады Филипп Киркоров поздравил свою бывшую жену Аллу Пугачеву с ее праздником

Трогательную открытку с изображением Аллы он опубликовал на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Открытку в желтых тонах он подписал «Весну разрешаю».

«И снова именно ОНА «разрешает Весну». По уже почти полувековой традиции. Где и с кем - как всегда неизвестно, но тем не менее именно ОНА и ее друзья, сегодня скажут хором несколько раз подряд закодированную фразу «ВЕСНУ РАЗРЕШАЕМ!» и все начнется снова и любовь наполнит сердца даже самых черствых и неулыбчивых людей», - написал Киркоров.

Речь идет о празднике, который Алла Пугачева однажды придумала для себя. Примадонна ежегодно отмечает первое воскресенье весны. Она собирает друзей, покупает желтые цветы и празднует приход весны. В конце застолья друзья Пугачевой трижды кричат: "Весну разрешаем!".

Пост Киркорова собрал более 40 тысяч лайков, его оценили многие российские звезды, но вот фолловеры певца не так радостно восприняли пост о его бывшей жене.

«Кто она такая весну впускать, тоже мне небожитель долбанный», «Один Господь все разрешает!! С прощенным воскресеньем!!», «Это что получается, без ее разрешения она не наступит?», «Без вашего разрешения весны не будет?», «Весна. Разрешения не у кого не спросила», «Вот спасибо, разрешили. Прям не знаем как благодарить, а то сидели как олухи, ждали, кто же нам разрешит», - пишут разозленные пользователи сети.

Ранее мы писали, что дочка Пугачевой, российская певица Кристина Орбакайте поздравила ее с первым воскресеньем весны трогательным архивным снимком. На черно-белом снимке маленькая Кристина стоит в шубе и платке, а молодая Пугачева в шубе и шапке.

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