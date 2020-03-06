Вера решилась на довольно провокационный поступок во время записи шоу

Украинская певица Вера Брежнева показала, как приняа участие в съемках российского шоу

Певица активно постит в социальных сетях яркие снимки с фотосессий, продвигает продукцию собственного косметического бренда и даже представляет целые фотоотчеты с отдыха, пишет Рoliteka.net.

В этот раз артистка приятно удивила пользователей довольно смелыми выходками в рамках знаменитого шоу Comment Out.

Так, во время записи шоу артистка предстала перед поклонниками с легким макияжем на лице, в светлых джинсах с заниженной талией и боди черного цвета с высокой посадкой. Однако далеко не дерзкий наряд Веры привлек к себе внимание.

Дело в том, что звезде пришлось раздеться перед телеведущими, чтобы в рамках «наказаний и заданий» снять с себя белье и поставить на спину медицинские банки.

«До сих пор не могу поверить, что я на это согласилась 🙈🤪 Хотя есть интересные наблюдения : тонкая грань, между 😇 или 😈 но выбор есть всегда 😉 а что выберете вы?) смотрите новый выпуск шоу #commentout а @ssvetlakov и @vovapcdonail не давали мне скучать 😂⚡тёплые объятия @gudokgudok», – подписала первый снимок в Инстаграм Вера.

После она отметила, что когда ее приглашали на это шоу, она решила сделать себе вызов.

«Самой было интересно, как далеко могу зайти 🙈 И единственное , о чем думала, лишь бы не есть и не пить ничего, потому что организм чувствительный - есть свои реакции и аллергии 🙈🤪 думаю - лучше буду писать комменты. Тем более шоу давно в эфире и коллеги реагируют уже нормально.🙌🏻 Но на месте оказалось все иначе😂», - отметила шутливо Вера. Как и ожидалось, поклонники оставили несколько сотен различных комментариев.

Также ранее сообщалось, что известная украинская певица Вера Брежнева показала совместное фото с дочерью в Инстаграм.

На фото Вера позирует в черных очках и какой-то одежде. Рядом с ней старшая дочь Соня Киперман, которая была в рубашке, скорее всего. Фото было довольно крупным планом и практически ничего не видно. Можно заметить только корзинку и сзади зонтик.

"Прилететь на несколько часов в ЛА, успеть дать концерт и увидеть свою любимую красавицу! Как всегда мало времени... До скорой новой встречи, Город Ангелов и Мой Прекрасный Ангелочек. А мы вылетаем в Сан-Франциско ✈️ сегодня в 19.00 увидимся на концерте", - написала Вера.

Напомним, Брежнева не удержалась и заговорила о новой беременности

А еще Politeka писала, что Брежнева представила новую песню, озадачив сеть

Также Politeka сообщала, что Брежнева осталась без одежды и прикрылась лепестками ради интимного кадра.