Бывший муж скандальной российской певицы Лолиты Милявской Александр Цекало наслаждается совместным времяпровождением с молодой женой, моделью Дариной Эрвин

Фотографию, на которой 58-летний Цекало страстно целует жену, Эрвин опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото видно, что Цекало оголил декольте девушки, держит ее за грудь и целует.

«Трудно работать дома», - подписала модель фотографию, которую опубликовала в сториз.

Как известно, Дарина Эрвин – четвертая жена Александра Цекало. Она на 30 лет младше артиста. Несмотря на это, Цекало рядом с молодой женой выглядит очень счастливым. Похоже, модель помогает мужу чувствовать себя моложе. Пара не стесняется делиться личными фотографиями и откровенными кадрами из своей жизни. Они отдыхают в дорогих ресторанах, на яхтах. Эрвин всячески демонстрирует свои пышные формы и стройную фигуру. Жизнь с Дариной, похоже, превратилась для Александра Цекало в сплошной медовой месяц. Кстати, Цекало и Эрвин вместе уже два года. Известно, что девушка строит карьеру в США. Там она и живет.

Ранее Цекало был женат на сестре Веры Брежневой Виктории Галушко. В браке родилось двое детей. Виктория была младше Цекало на 23 года. Также Цекало связывали романтические отношения с певицей Лолитой, с которой он долгое время пел в дуэте. В браке у них была дочь Ева, но подлинно неизвестно, является ли она биологической дочкой Цекало.

Ранее мы писали, что Цекало вместе с Эрвин устроили себе морскую прогулку на яхте. Девушка на фото предстала в ярком купальнике, а ее возлюбленный без майки. Ради пикантного кадра Дарина облизала мужа. 58-летний Александр Цекало не скрыл своих эмоций – он буквально растаял от счастья.

Напомним, что Александр Цекало перешел все границы и запретил детям вспоминать о матери: "Не жалеет...".

Как сообщала Politeka, Цекало ошеломил интимным видео с молодой женой: "Вот это страсть!".

Также Politeka писала, что Александр Цекало решился на отчаянный шаг ради молодой жены: сестре Веры Брежневой пришлось…