Известный композитор, продюсер популярной группы «ВИА Гра» Константин Меладзе опубликовал трогательный снимок с одной из солисток группы

Фотографию Меладзе опубликовала в своем личном микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото изображена 24-летняя Ольга Меганская, которая с 2018 года поет в «ВИА Гре». На снимке девушка в откровенном топике смотрит в сторону соблазнительным взглядом.

«Сегодня свой день рождения отмечает солистка группы ВИА ГРА Ольга Меганская! Поздравляем Ольгу и желаем ей вдохновения во всех начинаниях, самых приятных эмоций от окружающих, и большой любви от близких людей и поклонников группы», - написал Меладзе.

Отметим, что композитор регулярно поздравляет своих подопечных публичными постами и формальными подписями. Даже свою жену Веру Брежневу он поздравил в таком формате. За несколько часов поздравительный пост Меладзе собрал почти 3 тысячи лайков. Фолловеры музыканта присоединились к поздравлениям.

«Так вот ты какая Виа Гра. К своему стыду наверное не знаю как выглядит новая виа гра», «Какая красивая», «Самая красивая за всю историю существования группы. Поздравляю! Пусть будет счастлива!!!», «Даже не знаю ее, там уже состав поменялся», «А мне она нравится. Поздравляю», «А также желаем поскорее выйти замуж и родить кучу детишек», «Ольга умница. Хороша внешне, голос красивый. Очень удачный выбор для виагры. Поздравляю Ольгу с днем рождения», - пишут пользователи сети.

Кстати, многие поклонники обратили внимание, что Меганская похожа на российскую певицу, экс-солистку группы «Серебро» Елену Темникову.

Добавим, что Ольга Меганская отреагировала на поздравление Меладзе, поблагодарив всех его фолловеров за теплые слова.

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