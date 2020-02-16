Знаменита співачка Віра Брежнєва вразила мережу новим відео на своїй сторінці в мережі

Як повідомляє Politeka.net Віра Брежнєва сміливо приміряє різні образи і не боїться братися за нову справу, причому робить це завжди з ентузіазмом. Її чоловік, продюсер Костянтин Меладзе підтримує і схвалює її експерименти і розуміє витрати професії.

Цього разу, українська співачка Віра Брежнєва, яка слідом за своїм чоловіком переїхала на постійне місце проживання в РФ схвилювала соцмережі свіжим відео, де показала своє нове хобі.

На відео можна побачити, як Віра Брежнєва виконує дивовижно емоційний, чуттєвий танець-контемп, який нікого не залишає байдужим. Вона зробила основний акцент на вродженій уважності і координації, а також неприкритих емоціях.

Для виступу Брежнєва обрала легку білу сукню, яка не сковувала її рухів, тому вона могла повністю оддаться танцю.

"Танець - це більше ніж рух. Це історія та емоції, передані тілом, без слів в саме серце. Танці для мене - ще одна мова любові. Я ніколи не вчилася танцювати, але в концерті хотілося виразити емоцію саме так", - написала Брежнєва в підписі до відео.

Підписники від танцю Віри Брежнєвої в захваті, вони захоплюються фігурою блондинки і її вмінням рухатися.

"Красиво❤️❤️❤️❤️", "Віра, я захоплююся Вами!😊", "Гарно і натхненно!", "Ця Богиня ще й танцює!!! 👍", "Прекрасна історія", "Віра Браво👏", "Віра, як красиво♥️♥️♥️ я навіть не відразу зрозуміла, що це Ви🙈", "Вийшло як ніжна танцююча лялька👍, "Як ніжно і природно....😍", "Вірочка, цим танцем Ви показали,наскільки Ви чуттєва натура, танець з душі! Браво!♥️♥️♥️👏".

Нагадаємо, Брежнєва налякала екстремальною худобою, Меладзе не стримався.

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