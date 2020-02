View this post on Instagram

Это история и эмоции, передаваемые телом, без слов в самое сердце. Танцы для меня - ещё один язык любви. Я никогда не училась танцевать, но в концерте хотелось выразить эмоцию именно так. А как танцуют профессионалы - смотрите: Сегодня, в 22:00 на @1tv Второй выпуск шоу Dance Революция 💣 новые участники , новые стили. Кто вам больше всего запомнился после первого эпизода ?