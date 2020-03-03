Солістка «ВІА-Гра» Еріка Герцег, чутки про роман якої з продюсером Костянтином Меладзе не вщухають вже тривалий час, показала свою прекрасну фігуру

Співачка покрасувалася біля дзеркала в практично "невидимому" спортивному костюмі. Про це пише Politeka.net з посиланням на її Instagram-сторіз.

На кадрах Еріка позує в топі і лосинах "в облипку", своє густе волосся артистка розпустила і посміхалася при всьому при цьому на камеру. Зазначимо, що знімок був зроблений при не дуже якісному освітленні, але всі принади жіночної фігури співачки її прихильникам вдалося розглянути:

"Час для залу", - видніється підпис до фото.

Крім іншого, Еріка засвітила на типовому селфі свої об'ємні груди в сміливому декольте топа, а також підкачані ніжки і підтягнутий живіт.

Зазначимо, що можливості прокоментувати кадри у шанувальників зірки не було, але раніше вони неодноразово відзначали, що вона просто неймовірна красуня", а її фігура - "диво".

Раніше, нагадаємо, уривок із солісткою групи Ерікою Герцег Меладзе опублікував на своїй сторінці в Instagram. Як продюсер групи Меладзе часто публікує анонси нових кліпів своїх підопічних, але цього разу – виняток. Справа в тому, що кліп ВІА Гри «1+1» вийшов ще в грудні 2019 року. Тому причини, по яким відео з'явилося в сторіз Меладзе, до кінця не зрозумілі.

Показово, що продюсер вибрав уривок з кліпу, де співає Еріка Герцег. Конкретно в цьому кліпі дівчина дуже сильно схожа на екс-солістку ВІА Гри, дружину Костянтина Меладзе Віру Брежнєву. Саме з нею, за даними російських ЗМІ, у Меладзе роман.

Сама Еріка, як і Меладзе, не раз спростовувала чутки про роман із продюсером.

«Для мене Костянтин Меладзе — третій батько після рідного батька і Бога. З першого дня відчуваю до нього повагу і вдячність за улюблену роботу», - заявляла дівчина в інтерв'ю.

Але, незважаючи на запевнення зірок, шанувальники ВІА Гри та Костянтина Меладзе все ж підозрюють продюсера в зрадах. По-перше, він закрутив роман з Вірою Брєжнєвою, коли вона співала в групі, а він був одружений. По-друге, Еріка Герцег як дві краплі води схожа на Брежнєву. Тільки вона молодша. Зараз зірці 31 рік, а Вірі Брежнєвій 3 лютого виповнилося 38 років.

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