Известная певица Алина Гросу удивила неожиданной сменой прически

Знаменитая молодая "пчелка" Алина, которая вышла замуж в прошлом году и успела попробовать себя в роли актрисы, огорошила фанатов неожиданными переменами, сообщает Politeka.

Так, несколько часов назад на странице в Инстаграм Алина представила фото и видео с новой прической. Причем совершенно не такой, какие предпочитала ранее. Звезда решила состричь длинные локоны под укороченное каре с длинными локонами спереди.

Сначала поклонники не поверили столь в столь разительные перемены (до этого певица представила короткий ролик в Стори). Однако после снимков, на которых Алина позировала в сдержанном образе и ярком макияже на лице, всячески демонстрируя новую прическу, – сомнений не остались.

«❤️Каре, омбре и день рождения @tv_domashniy ❤️», – коротко подписала новые кадры артистка в Инстаграм.

Ответ пользователей не заставил себя ждать, поклонники сразу ответили на вопрос Алины о том, как им новая стрижка:

«Огоооо 😍 так красиво 😍😍 а муж как отреагировал на эту красоту??😍😍😍», «Тобі дуже личить, чудова», «Вау ваууу неймовірна😍😍😍. Просто супер💜», «Красотка)))», «Красунечка 😍😍😍😍😍», «Красоточка. Прям ваууу🌹🌹🌹💣💣💣», «Очень красиво🔥❤️».

Ранее Гросу удивила фотоотчетом с последнего концерта, появившись вместе с Ириной Билык. Так, певица, ставшая знаменитой еще в детстве, ошарашила своих поклонников очередными яркими кадрами с выступления.

В этот раз звезда решила представить кадры, сделанные во время своего концерта. В Инстаграме на странице звезды можно увидеть также кадры после выступления, на которых молодая и счастливая певица мило позировала вместе с крестной мамой – Ириной Билык:

«Немного из концертной жизни и фотография с любимой «крестной» @bilyk_iryna ❤️ только сейчас заметила, что очень редко выставляю фотографии с концертов🙄 хотите больше?) или все-таки предпочитаете наблюдать только за личной жизнью?», – пишет Алина под новыми фото.

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