Певица Вера Брежнева, которая активно строит свою карьеру в России, разделась во время участия в YouTube-шоу

Как сообщает Politeka.net, звезда приняла участие в провокационном шоу «Comment Out» вместе с комиком и квнщиком Сергеем Светлаковым. В это шоу приходят различные знаменитости, которые должны выполнять странные задания ведущего. Вере Брежневой попалось задание с комментарием в Инстаграм. Ей нужно было написать Игорю Николаеву, что ему «будут зашивать задницу, как Буйнову», если он будет «заискивать с властью». Брежнева от такого задания отказалась, поэтому в качестве наказаний ей поставили банки.

Интересно, что для этой процедуры Брежнева должна была раздеться. Светлаков помог ей в этом деле. Он снял лифчик с певицы, отметив, что «руки помнят». После этого оголенная Вера лежала на кушетке, а ей ставили банки. После процедуры на ее спине остались красные следы.

Отметим, что пользователям сети не очень понравился выпуск с Верой Брежневой. В комментариях к видео они писали, что звезда очень скучная, а выпуск из-за нее получился плохим.

«Какая же Брежнева злая... Как только шутят про неё и потом сразу же такое лицо и вырезают кадр», «Зачем Брежневу позвали она ж неинтересная, не остроумная, примитивная?», «Как же несмешно, уныло, тухло. Вера такая же плохонькая, как ее косметика)) Светлаков пресный, несмешной, жалкий», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Брежнева поделилась новым снимком, продемонстрировав отличную физическую форму. В соблазнительном амплуа исполнительница пришла, чтобы выступить в одном из клубов. Вера облачилась в черный топик на тонких бретельках, в точности повторяющий соблазнительные изгибы ее идеальных форм.

Напомним, что Брежнева посветила фигурой без белья перед знаменитыми красавцами: "Штаны упали и...".

Как сообщала Politeka, Брежнева взбудоражила помолодевшим лицом на новых кадрах: "Как девочка".

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