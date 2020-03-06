Віра зважилася на досить провокаційний вчинок під час запису шоу

Українська співачка Віра Брежнєва показала, як приняа участь у зйомках російського шоу

Співачка активно постить в соціальних мережах яскраві знімки з фотосесій, просуває продукцію власного косметичного бренду і навіть представляє цілі фотозвіти з відпочинку, пише Рoliteka.net.

Цього разу артистка приємно здивувала користувачів досить сміливими витівками в рамках знаменитого шоу Comment Out.

Так, під час запису шоу артистка з'явилася перед шанувальниками з легким макіяжем на обличчі, у світлих джинсах із заниженою талією та боді чорного кольору з високою посадкою. Однак далеко не зухвалий наряд Віри привернув до себе увагу.

Справа в тому, що зірці довелося роздягнутися перед телеведучими, щоб в рамках «покарань і завдань» зняти з себе білизну і поставити на спину медичні банки.

«До сих пір не можу повірити, що я на це погодилася 🙈🤪 Хоча є цікаві спостереження : тонка грань, між 😇 або 😈 але вибір є завжди 😉 а що виберете ви?) дивіться новий випуск шоу #commentout а @ssvetlakov і @vovapcdonail не давали мені нудьгувати 😂⚡теплі обійми @gudokgudok», – підписала перший знімок в Instagram Віра.

Після вона зазначила, що коли її запрошували на це шоу, вона вирішила зробити собі виклик.

«Самій було цікаво, як далеко можу зайти 🙈 І єдине , про що думала, лише б не їсти і не пити нічого, тому що організм чутливий - є свої реакції і алергії 🙈🤪 думаю - краще буду писати коменти. Тим більше шоу давно в ефірі і колеги реагують вже нормально.🙌🏻 Але на місці виявилося все інакше😂», - зазначила жартівливо Віра. Як і очікувалося, шанувальники залишили кілька сотень різних коментарів.

Також раніше повідомлялося, що відома українська співачка Віра Брежнєва показала спільне фото з дочкою в Instagram.

На фото Віра позує в чорних окулярах і якийсь одязі. Поруч з нею старша дочка Соня Кіперман, яка була в сорочці, швидше за все. Фото було досить великим планом і практично нічого не видно. Можна помітити тільки кошик і позаду парасольку.

"Прилетіти на кілька годин в ЛА, встигнути дати концерт і побачити свою улюблену красуню! Як завжди мало часу... До швидкої нової зустрічі, Місто Ангелів і Мій Прекрасний Янголятко. А ми вилітаємо в Сан-Франциско ✈️ сьогодні о 19.00 побачимось на концерті", - написала Віра.

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