Українська співачка Віра Брежнєва представила на серії кадрів, зроблених під час концерту, стильний наряд з екстремальним вирізом

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, часто з'являючись перед публікою без макіяжу і будь-яких прикрас, пише Рoliteka.net.

Зовнішності співачки позаздрить будь-яка жінка. Артистка виглядає свіжо і молодо. І не дивно, адже Віра постійно стежить за шкірою обличчя. Щоб не просто відповідати на цікаві запитання шанувальників по догляду за собою, а ще й допомагати прихильникам у преображенні, Віра створила цілу серію косметики для дівчат.

У розділі Сторі на сторінці Віри з'явилися кадри, зроблені під час того, як артистка доглядала за собою. трохи пізніше Брежнєва представила яскравий образ на своєму концерті. зазначимо, наряд Віри, що складається з коротенького топа і спідниці з високими разрешами наб едрах, приємно здивував публіку.

Струнка артистка не тільки виконала свої відомі пісні, але ще й нові, одну з яких представила зовсім недавно. На жаль шанувальники артистки не зможуть залишити свої коментарі під знімками, адже їх Брежнєва опублікувала у своєму блозі Instagram в Stories.

Також раніше повідомлялося, що відома українська співачка Віра Брежнєва показала спільне фото з дочкою в Instagram.

На фото Віра позує в чорних окулярах і якийсь одязі. Поруч з нею старша дочка Соня Кіперман, яка була в сорочці, швидше за все. Фото було досить великим планом і практично нічого не видно. Можна помітити тільки кошик і позаду парасольку.

"Прилетіти на кілька годин в ЛА, встигнути дати концерт і побачити свою улюблену красуню! Як завжди мало часу... До швидкої нової зустрічі, Місто Ангелів і Мій Прекрасний Янголятко. А ми вилітаємо в Сан-Франциско ✈️ сьогодні о 19.00 побачимось на концерті", - написала Віра.

Нагадаємо, Брежнєва не втрималася і заговорила про нову вагітність

А ще Politeka писала, що Брежнєва представила нову пісню, спантеличивши мережа

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