Співачка Віра Брежнєва, яка активно будує свою кар'єру в Росії, показала яскраві кадри зі свого концерту

Як повідомляє Politeka.net, Віра Брежнєва сміливо приміряє різні образи і не боїться братися за нову справу, причому робить це завжди з ентузіазмом. Шанувальники неодноразово цікавилися, як ставитися до сміливих і пікантних луків співачки на сцені і в кліпах чоловік, продюсер Костянтин Меладзе, а зірка лише відповідає – він підтримує і схвалює її експерименти і розуміє витрати професії.

На своєму новому фото, яке співачка виклала в Instagram, Брежнєва продемонструвала відмінну фізичну форму.

Цього разу співачка вразила шанувальників іншим образом - вона перевтілилася в гарячу штучку. Відповідними знімками артистка поділилася у своєму блозі Instagram.

У спокусливому амплуа виконавиця прийшла, щоб виступити в одному з клубів. Віра вбралася в чорний топік на тонких бретельках, який в точності повторює спокусливі вигини її ідеальних форм, і довгу спідницю в тон з високим розрізом в зоні стегна. Свій фатальний образ вона доповнила укладанням та макіяжем в природних ніжних відтінках.

На жаль шанувальники артистки не зможуть залишити свої коментарі під знімками, адже їх Брежнєва опублікувала у своєму блозі Instagram в Stories.

Також раніше повідомлялося, що відома українська співачка Віра Брежнєва показала спільне фото з дочкою в Instagram.

На фото Віра позує в чорних окулярах і якийсь одязі. Поруч з нею старша дочка Соня Кіперман, яка була в сорочці, швидше за все. Фото було досить великим планом і практично нічого не видно. Можна помітити тільки кошик і позаду парасольку.

"Прилетіти на кілька годин в ЛА, встигнути дати концерт і побачити свою улюблену красуню! Як завжди мало часу... До швидкої нової зустрічі, Місто Ангелів і Мій Прекрасний Янголятко. А ми вилітаємо в Сан-Франциско ✈️ сьогодні о 19.00 побачимось на концерті", - написала Віра.

Нагадаємо, Брежнєва не втрималася і заговорила про нову вагітність

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