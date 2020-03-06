Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала фигуру в свободном спортивном костюме

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда решила не только удивить новым спортивным нарядом в весеннем стиле, но еще и целым рассказом о том, как нужно себя правильно мотивировать, пишет Politeka.

Похоже, советы звезды и вправду работают, ведь она успевает не только принимать участие в различных шоу, быть судьей в "Лиге смеха", разъезжать по концертам, но еще и проводить время вместе с любимым супругом, а также развивать свой собственный магазин.

Так, на странице в Инстаграм Надя поделилась мотивирующим постом и рассказала, что ей помогает держать себя "на плаву".

Меня подсадила на аудиокниги @borodina Теперь, у меня нет ощущения, что в дороге - я теряю время. Теперь все наоборот) Иногда я даже жду, когда же я окажусь в машине и послушаю что-то, что меня вдохновит. А ещё знаете, некоторые люди смотрят телик и с ним разговаривают?) Так вот я так делаю с аудиокнигами 😂 Я повторяю в слух, соглашаюсь, начинаю спорить, останавливаю, чтоб спросить - « эй, в смысле, серьезно?? Вот так надо делать?)))», – рассказывает Надя в Инстаграм.

При этом звезда рассказывает, что сейчас слушает и сама «мотивационные штуки». Недавно, дослушав одну книгу она даже расплакалась и почувствовала такой прилив счастья и сил, что поняла: она хочет поделиться этим с поклонниками.

«Покупайте книги или Аудиокниги - это не важно. Выбирайте жанр на свой вкус. Когда -то я любила детективы, а теперь перешла на мотивационные книги, которые тебя вдохновляют и дают, порой, больше сил и энергии, чем тренировка в зале ) вот вам парочку мотивашек на сегодня от меня ♥️

Не лениться Любить Много работать Не бояться отличаться от других Делать то, что полезно Стараться кушать правильно Думать больше о себе и своих близких Делать Чекапы здоровья Читать Встречать новых и интересных людей Не держаться за тех, кому ты не нужен Слушать музыку. Разную. Старую и новую. Не ставить себе рамок Ценить процесс Не бояться идти вперёд», – написала Надя.

Ранее на странице звезды появился милый кадр во время работы артистов. Причем такие снимки коллег воспринимаются поклонниками очень радушно, поскольку многие из них желают, чтобы звезды были вместе – даже несмотря на то, что каждый из звезд имеет свою вторую половинку.

Новый кадр знаменитостей, сделанный во время записи клипа буквально взбудоражил фанатов, ведь Надя анонсировала скорый выход новой композиции: «Навсегда/Никогда. 10 Марта».

Примечательным фактом является то, что артисты держатся за руки во время съемки.

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