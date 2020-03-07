Победительница "Танців з зірками 2019", актриса Ксения Мишина поделилась своими мыслями о человеческом теле

Звезда опубликовала фото в Инстаграм, на которых выставила напоказ свою чарующую красоту, пишет Politeka.net. Звезда была в двух нарядах.

Артистка надела безрукавку и сделала высокую прическу. Девушка направила взгяд в сторону, засветив свои тени коричневого оттенка.

На втором фото Мишина находилась за столом. Она была в черном обтягивающем гольфе. Звезда улыбалась, продемонстрировав натуральную красоту. На лице девушки практически не было макияжа, а выделялись лишь ресницы.

В посте Ксения рассказала, что относилась к своему телу бережно и всегда считала его инструментом. Артистке импонирует индийская традиционная медицина – аюрведа и она мечтает пройти курс детоксикации всего организма.

Сейчас же артистка выпивает по два литра воды в день, придерживается умеренного питания и делает массаж лица и другие вещи, чтобы поддержать красоту и оттянуть старость.

За четыре часа пост собрал более 14500 лайков и много комментариев.

"Ксения вы прям идеал украинской женщины! Обожаю 🥰 вас 🔥❤", "Очень даже интересно", "Красотулька👍", "Я тащусь от тебя", "Какая вы красивая, просто пример для подражания 😊", "Красавица😍😍", "Очень стильно♥️", "Вы - идеальное сочетание красоты и таланта 😍😍😍😍", "Ксения вы такая красивая и талантливая! 😘💖", "Вы молодчинка👍. Воды, точнее, 4% от общей массы тела в сутки. Но это не только вода, но и жидкость, которую мы получаем с пищей. Для детей расчет немного другой "," Красивая, обаятельная девушка.И хорошо написано и мне понравилось. 👍 ", - написали пользователи сети.

Напомним, Ксения Мишина предстала в соблазнительном образе, она приоткрыла губы и прикоснулась к ним пальцами.

Звезда смотрела вдаль. На лице выделялись лишь длинные реснички и темные брови.

Артистка решила никак не подписывать фото, поставив лишь два смайлика.

Ранее мы писали, что Мишина позировала на темном фоне, держа в руках телефон, а ее рот был заклеен черным скотчем.

Напомним, что Ксения Мишина обтянула пятую точку черной тканью: "Нужна и все".

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина затянула роскошные формы в кожу: "Чувственная красотка".

Также Politeka писала, что Ксения Мишина с "разбитым" лицом напугала внешним видом: кадры облетели сеть.