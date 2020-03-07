Среди украинских звезд немало тех, кто жить не может без домашних питомцев. Несмотря на постоянные съемки, гастроли и неудобный график, знаменитости все же заводят себе котов и собак

Politeka.net решила вспомнить, у кого из звезд есть домашние любимцы.

У телеведущей Леси Никитюк есть собака Рафаэль (сокращено Рафчик). Никитюк просто обожает своего питомца, поэтому нередко берет его с собой на съемки. Кстати, однажды телеведущая принесла свою собаку на съемки шоу «Кто сверху».

У скандальной певицы MARUV есть любимая собака по имени Изольда породы бульдог. Девушка часто выкладывает фотографии со своим питомцем. Кроме этого певица часто бывает в приютах для животных, помогая бездомным собакам и кошкам найти дом.

Украинская певица Даша Астафьева в 2019 году завела собаку по кличке Луна. Она постоянно выкладывает снимки с прогулок. Похожая собака была у парня Астафьевой Артема Кима. Интересно, как певице на все хватает времени.

У семейства Сергея и Снежаны Бабкиных есть два кота породы сфинкс, которых артист не сразу полюбил.

«Я просто ненавидел этих тварей. Я не знаю, как их можно было назвать. Когда мне показывали их на телефоне, просто фото, я говорил: "Убери, пожалуйста, а то я сейчас разобью твой телефон», - признался Бабкин.

Впрочем, во время выбора котенка Бабкин не смог сдержаться и купил двоих. Теперь в его Инстаграме много фото с этими благородными котами.

У певицы Джамалы есть собачка по кличке Баду породы шпиц. Питомца артистке подарили однажды на Новый год. Джамала назвала ее в честь Эрики Баду - известной исполнительницы в стиле соул.

Напомним, что Леся Никитюк засветила огромные формы в стиле Кардашьян: "А какие ж сочные бедра...".

Как сообщала Politeka, Дашу Астафьеву оставили без одежды ради весенних кадров в прозрачном шелке: "Розовая мечта!".

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