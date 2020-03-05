Даша залишилася без одягу під час фотосесії в прозорому рожевому вбранні

Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала стильний кадр під час фотосесії без одягу

Даша є активним користувачем мережі, тому вона намагається досить часто оновлювати акаунт у Instagram і ділиться різними кадрами з нових фотосесій, пише Politeka.

В цей раз в розділі Сторі з'явилося ніжне фото, на якому Даша позувала, прикрившись однієїю шаллю. Кадр зірка вирішила репостнути зі сторінки колег і зазначила фотографа, який зробив знімок, а також стиліста, який представив чуттєвий образ.

Варто відзначити, даний кадр на сторінці дівчини стиліста і фотографа з'явилися в різний час, але викликали безперечний захват. Причому викликаний був не стільки пікантністю кадру (під час зйомки Даша позувала без одягу, але прикрилася шаллю і позувала напівбоком), скільки незвично-жежным стилем.

Ми не керувалися якимись трендами, а просто дозволили собі інтуїтивно шукати візуальні образи і підтексти... Наприклад, я знаю, що Даша часто використовує корсети для своїх концертних костюмів, тому спеціально для зйомки ми пошили рожевий наряд з 11 метрів шовку, заповнили його повітрям і, на відміну від концертних образів, дали повну свободу руху.

Під час зйомки ми ловили момент гармонії, легкості, щось на кшталт публічного усамітнення, щоб зобразити те, що особистість Даші набагато ширше того амплуа, в якому її знає публіка», – розповів раніше сам фотограф.

Під постами зі знімками шанувальники артистки також висловили свою думку.

Раніше Астаф'єва також знялася в чуттєвій фотосесії, показавши всю себе" без білизни. На сторінці зірки в Instagram сама артистка показала досить пікантні кадри.

Справа в тому, що кадр, зроблений фотографом, чимало здивував мережу. На першому фото артистка позувала без одягу лише в сітчастих панчохах, коралях і масивним болеро з пишними рукавами.

А на наступному, зробленій спеціально колажі, артиска постала в середньовічному вбранні - автор знімка скористався одним з кадрів пікатній фотосесії, прикривши інтимні місця зірки вирізкою з досить давньої картини. Вийшло більш ніж вдало, адже смиксованное фото вийшло гармонійно поєднаним за кольором і навіть вбрання.

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