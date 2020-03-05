Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана розповіла, як проходить лікування її 13-річного сина Артура

Як повідомляла Politeka.net, хлопчик 4 березня потрапив у реанімацію з пневмонією, яка дала ускладнення. У сторіз в Instagram Бабкіна подякувала своїм прихильникам за підтримку, зазначивши, що синові вже стало краще.

«Стан у Артура стабільний. Температура сьогодні не піднімалася завдяки лікам, крапельницям, антибіотикам. Він вже навіть почав потроху їсти, але не встає, лежить», - зазначила жінка.

Вона також відповіла на питання прихильниць з приводу того, чому вони з Сергієм не знаходяться поруч з дитиною. За словами Бабкіної, в реанімації діти весь час перебувають під наглядом. Там все стерильно, тому родичів туди не пускають. Сніжана зазначила, що вони можуть тільки принести їжу для Артура. Сніжана Бабкіна також розповіла, що разом з її сином в реанімації лежать і інші діти, у яких погані прогнози по здоров'ю.

«Одна дитина лежить два роки, інша - теж дуже довго. Лікарі кажуть, що покращення не буде, а буде тільки гірше. Кажуть, що до нього навіть батьки перестали приходити, щоб не засмучуватися», - зазначила жінка.

Бабкіна розплакалася, коли говорила, що не уявляє, як можна не приходити до своєї дитині, знаючи, що вона не видужає.

Раніше ми писали, що перші симптоми у вигляді кашлю у сина зірок з'явилися ще в п'ятницю, а в понеділок у хлопчика піднялася температура – до 41 градуса. Сніжана Бабкіна, переживши такий стрес, закликала українців не займатися самолікуванням і відразу звертатися до лікаря.

Як відомо, Бабкіни виховують трьох дітей. Артур – син Сніжани від першого шлюбу.

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