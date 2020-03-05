Леся Нікітюк вирішила розповісти, що допомагає дівчатам створити фігуру в стилі Кардашьян насправді

Знаменита українська телеведуча намагається підтримувати імідж не тільки за допомогою яскравих фото з відпустки, але ще й смішними, а іноді і взагалі - дуже іронічними витівками, пише Politeka.

Артистка любити пожартувати над коментаторами, розіграти колег і навіть посміятися над самою собою. Після того, як під її останніми фото з відпустки багато заздрісні комметаторы написали про те, що Лесю не завадило б зробити груди, зірка знайшла досить вдалий вихід з положення.

Так, в цей раз на сторінці в Instagram артистка представила не тільки своє фото в купальнику в перламутровому кольорі, але ще й серію-добірку кадрів з магазину.

"Я знайшла нам ти**ки, дівчата! А якщо комусь потрібно, то і додаткові стегна і попку. Ми врятовані!" – дуже іронічно підписала нові кадри артистка, представивши добірку накладних стегон і грудей.

Схоже, таким чином зірка вирішила висміяти особливо помітні «поради» від незадоволених її фігурою коментаторів. На щастя Лесі, багато шанувальників оцінили жарт артистки і навіть підтримали ту такими ж позитивними коментарями.

До цього телеведуча Леся Нікітюк здивувала особистих фото. Зірка мережі і ТБ покрасувалася в компанії симпатичних родичів. Так, ведуча позувала поруч зі своїми племінниками - у старшої дівчинки був день народження:

"З днем народження, моя маленька принцеса".

На знімку Леся в кумедній шапочці поруч з малюками посміхалася і виглядала щасливою. Звичних відвертих нарядів, жартівливій манери поведінки і близько в даному випадку не було видно - Никитюк була сама ніжність і чарівність.

На фото малятко-іменинниця красувалася зі світлого забарвлення песиком і також посміхалася, навколо було видно прадничный антураж: повітряні кульки, подарунки.

Шанувальники Лесі в мережі приєдналися до привітань і побажали дитині всього найкращого, а також зазначили, що Леся світиться від щастя поруч з рідними і їй йде "роль мамки".

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