Исполнительница роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов» Софи Тернер беременная - знаменитая британка прогулялась с мужем в солнечный денек и теперь полмира обсуждает внешний вид "Королевы Севера"

Как сообщает Politeka.net, соответствующее фото опубликовано на фан-страничке пары Джо Джонаса и Софи в Instagram.

Так на уличном снимке будущая мама, округлившийся животик которой еще не столь заметен вышла на прогулку в массивных темных ботинках, стильной солнцезащите и милом голоубом мини-платьице. Рядом с актрисой шагал ее супруг - звезда сцены из "Джонас Бразерс" Джо в пестрой рубахе, джинсах и также солнцезащитных очках.

Стоит отметить, что пара всегда выглядит очень гармонично, где бы они не появились - на светском мероприятии или же вот так посреди улицы. Отметим также, что сейчас Софи Тернер носит короткую прическу и она ей очень к лицу. Фото же беременной Софи в голубом уже облетело сеть и поклонники пишут в комментариях о том, что Тернер прекрасна, правда, немного поправилась.

Напомним также, актриса Софи Тернер и музыкант Джо Джонас устроили свадьбу во Франции. Софи Тернер и ее избранник во второй раз сыграли свадьбу. Напомним, Софи Тернер и Джо Джонас впервые поженились тайком в Лас-Вегасе несколькими месяцами ранее.

Так известно, что 23-летняя звезда блистала на церемонии в роскошном подвенечном дизайнерском платье.

Черно-белый снимок, на котором та изображена вместе со своим супругом, 29-летним музыкантом Джо Джонасом, просто взорвал соцсети – поклонники пришли в восторг от увиденного:

«Мистер и Миссис Джонас», — подписала снимок актриса.

Более того, известно, что свадебное платье Софи Тернер разработал модный дом Louis Vuitton. Еще одним снимком невесты во время примерки ею платья поделился автор наряда дизайнер Николя Гескьер:

«Абсолютная красота Софи Тернер», — подписал он фото.

Напомним, что звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк засветилась без белья на красной дорожке: "Вот это фигура!"

Как сообщала Politeka, что звезде "Игры престолов" Эмилии Кларк пришлось раздеться прямо на камеру: "Молча плакала..."

Также Politeka писала, что звезда "Игры престолов" сверкнула аппетитными формами без белья: "Вот это ягодки!"