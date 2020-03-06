Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая впечатлила зажигательным выступлением с «девочками»

Популярная украинская группа начала свой тур по стране с масштабного концерта в Киеве. Музыканты делятся фотографиями с выступления на своей общей странице в Инстаграм. В частности, солистка KAZKA Александра Зарицкая опубликовала снимки со своего выступления на сцене с тремя девушками на подпевке, сообщает Politeka.

Девушки, как и сама Зарицкая, одеты в черные платья с оригинальной объемной красной отделкой. А на некоторых кадрах их образы дополняют длинные прозрачные вуали на лицах. Благодаря спецэффектам и освещению в некоторые моменты создавалось ощущение, что на сцене разгулялся настоящий огонь.

«Мои девочки не оставили никого равнодушным», - подписала снимки Зарицкая.

Поклонники группы поделились своими впечатлениями от увиденного.

«Кроме пения нереального прокайфовала еще и от костюмов», «Я даже слюной истекал ... Такие горячие ляли!», «Концерт-бомба», «Твои девушки - Каzкови мавки», «Девочки зажигалочки!», - пишут люди в комментариях.

До этого мы писали о том, что Зарицкая удивила новым снимком с татуировкой на лице.

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм. На снимке девушка стоит боком, а прямо на лице у нее сделано тату. Как оказалось, татуировка не настоящая. Это временный рисунок, который Зарицкая предложила сделать своим фанатам.

«Запечатлеть невероятные эмоции в сердце и на теле. Мы подготовили несколько соблазнительно-интересных временных тату by KAZKA», - сообщила певица.

Она попросила своих поклонников сделать тату на концерте 4 марта, который группа дает во Дворце Спорта. Отметим, что у Александры на щеке изображено лицо девушки с индийскими мотивами.

За час фото Зарицкой собрало более 1,5 тысяч лайков. Похоже, поклонникам понравилась ее идея.

Напомним, пышногрудая солистка KAZKA ошарашила изменениями во внешности, очень смело: «Прямо на лице…» .

Как сообщала Politeka, солистку KAZKA зажали со всех сторон, горячее фото облетело сеть: "Вот это праздник!".

Также Politeka писала, что дерзкая солистка KAZKA замерла в томной позе ради необычных кадров: «Как вам?».