Студия «Квартал 95» получила от украинцев неоднозначную реакцию на выпуск шоу на украинском языке

Новый сезон шоу «ЧистоNews» от «Квартала 95» будет выходить на украинском языке. Первый выпуск уже появился на Ютуб (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Его ведущими стали Степан Казанин и звезда «Женского квартала» Ирина Сопонару. В самом начале видео они сделали объявление о том, что «отныне новости будут обсуждать на украинском языке».

В самом ролике юмористы, как и раньше, шутили на злободневные темы в украинской политике.

Впрочем, многие зрители не оценили нового формата шоу. Так ролик на Ютубе набрал больше дизлайков, чем лайков.

«Зачем нам шоу 95 квартала за деньги на украинском языке нам в реальности каждый день устраивают шоу бесплатно и с каждым днем все смешнее и смешнее», «А титры писать еще не научились», «Не смотрел и смотреть не советую...не заси...те мозги себе!», «Мда, ждали ждали и дождались...А такая была смешная передача», «Я не понял?! Зеленский собрался и страну и студию 95 квартал про**ать. Это фиаско ребята! Где юмор? Я понимаю «Мовный закон» и всё такое, но это ж*па», «Конец программе, старого зрителя потеряете ,а нового не найдёте», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Евгений Кошевой оставил проект ЧистоNews и теперь на месте "лысого из Квартала" появится весьма привлекательная особа с пышной шевелюрой. Об этом сообщалось в Инстаграм артистки «Женского квартала» Ирины Сопонару.

"Уважаемые господа! Встречайте новых ведучих Чисто News сегодня сразу после...", - подписано новое фото белокурой артистки-красавицы. На снимке она и известный юморист и шоумен Степан Казанин смотрят: он на нее, она - перед собой.

Судя по опубликованному фото, артисты уже вжились в роли и с "серьезными" лицами намереваются рассказывать украинцам о главных новостях в юморной манере изложения, если можно так выразиться.

Напомним, в шоу Квартала 95 неожиданно нашли замену Кошевому, фото взорвало сеть: «теперь под каблуком».

Как сообщала Politeka, Кравец из Квартала 95 засветила грудь в прозрачной блузке, эффектный кадр.

Также Politeka писала, что раздетая звезда Квартала 95 потеряла всякий стыд и выставила напоказ пятую точку.