Актриса "Женского квартала" - "продукта" Студии «Квартал 95» - Ирина Сопонару отличилась публикацией мега-откровенных снимков

Актриса популярного в Украине шоу позировала в белье и показала свои подкачанные ягодицы вблизи. Настолько "вблизи", что можно было рассмотреть все, даже самые мелкие, анатомические особенности комика. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды "Женского квартала".

Так на новых опубликованных Ириной кадрах она предстала в белом белье, лежа на берегу, вероятно, океана. Собственно, кроме белья, ягодиц и немного талии артистки на фото ничего и не было видно:

«Фото на паспорт...🙈 Мне уже прилетели вопросы по поводу этого белья и где взять? ... уже можно рассказать?», – подписала свои пикантные снимки Ирина.

Снимки явно профессиональные и скорее всего хорошенько отретушированы. Красота фона, на котором позировало... "причинное место" артистки - не уступит красоте ее женственных форм: живописный закат фотограф знаменитости запечатлила на память в двух вариантах - цветном и черно-белом.

У поклонников артистки "дар речи отобрало" от увиденного: многие восхитились красотой и смелостью актрисы.

Ранее мы писали, что Ирина Сопонару показала свои фрукты и красивые части тела.

Звезда позировала у бассейна с голубой водой, опустив в нее пяточку с салатовым педикюром.

Девушка похвасталась стройностью, а также ровным загаром. На красотке можно заметить черные трусики.

Напомним, Ирина Сопонару опубликовала в сториз фото, на котором предстала на лежаке с кофе и салатиком да так, что кроме стройных ножек, трусиков и татуировок знаменитости на животе более ничего видно не было.

Прокомментировать открыто кадры Ирины ее поклонники в этот раз возможности не имели, но ранее они неоднократно лестно высказывались в адрес стройной блондинки и писали, что она и артистка неплохая, и девушка очень привлекательная.

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