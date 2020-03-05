Звезда "Квартала 95" Елена Кравец поделилась весенним фото

Фото, на котором артистка предстала в откровенном наряде и при макияже появилось в ее Instagram, пишет Politeka.net. Актриса порассуждала о женской природе, привлекательности женщин в глазах мужчин и прочем:

"Влюбленная женщина, как цветок, распускается с первыми весенними лучами солнца. Она зажмуривает глаза, вдыхая свежий воздух и подставляя лицо легкому ветерку...", - так романтично и по-философски подписан новый рекламный снимок артистки.

На фото Елена предстала в весьма смелом образе - ее легкая блузка, вероятно, была расстегнутой или же с глубоким декольте. Артистка улыбалась и держала в руках коробку с ювелирными украшениями.

Поклонникам известно актрисы, автора и комика очень понравилась такая, цитируем "легкая" красавица-Елена, они написалаи, что звезда "все хорошеет" и еще о том, конечно же, что все женщины с нетерпением ждут прихода весны.

Ранее мы писали, что Елена Кравец поделилась новым рекламным постером с «Золотым веком», который раньше актриса рекламировала с президентом Владимиром Зеленским. На фото Кравец позирует в синем платье, а в руках держит коробочку с украшением.

"Леночка, наконец то новый пост", "Елена, как всегда, Божественна", "Красивая ты честно...очень..", "В мире мало таких добрых и отзывчивых, искренних и чутких людей, как Вы, а жаль. Ведь такие люди дарят другим надежду и бескорыстную помощь, такие люди делают других сильнее и добрее», - написали поклонники под фотографией Кравец.

Как известно, Елене Кравец 43 года. У нее трое детей. Долго время Елена является неотъемлемой частью команды «Квартал 95». Несколько лет назад она стала главой нового проекта - «Женского квартала», в котором Елена с другими женщинами-комиками обыгрывает женские проблемы и истории.

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