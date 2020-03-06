Влад Яма рассказал о «подставе» со стороны «Укрзализныци»

Известный украинский танцор активно ведет свою страницу в Инстаграм и постоянно делится с подписчиками новыми фотографиями и просто историями из своей жизни. Как сообщает Politeka, на этот раз Яма рассказал о неприятном опыте путешествия по Украине. Соответствующие кадры появились в разделе Сториз.

Судя по рассказу Влада, ему с компанией нужно было ехать на поезде, однако в последний момент на вокзале сообщили о смене колеи, с которой отправляются составы. Из-за этого они еле успели занять свои места.

«Укрзализныця в своем стиле. За 7 минут до отправления объявили об изменении колеи. В результате давка, толкотня, бег…Чудом успели. Но не все», - с присущим ему юмором написал артист.

Судя по следующим кадрам в Сториз, можно предположить, что Яма направлялся в Харьков. Впрочем, другими подробностями инцидента танцор делиться не стал.

Напомним, ранее мы писали, что Яма показал, чем они занимаются с женой в ванной по утрам.

Гифку с интересной процедурой он и его жена Лилия опубликовали на своих страницах в Инстаграм. Первой историю выложила Лилия. На видео парочка стоит в ванной. На Лилии надет халат, а Влад стоит с голым торсом. Оба они полощут рот и кривляются на камеру. С первого взгляда кажется, что супруги просто чистят зубы, но танцор решил объяснить тонкости этой процедуры.

Как написал на своей странице Влад Яма, они с женой полощут рот льняным маслом.

«Это не просто танец, во рту льняное масло», - написал хореограф.

Так как гифка была опубликована в сторис, поклонники звездной пары не смогли оставить комментарии к публикации.

Напомним, раздетый Влад Яма похвастался пикантными кадрами с женой в ванной: «Горячая парочка».

Как сообщала Politeka, полуголая жена Влада Ямы прямо на камеру показала, как соблазняет мужа: «Чистый кайф».

Также Politeka писала, что Влад Яма в позе собачки показал, чем покорил жену-красавицу: "Ого, какой проказник!".