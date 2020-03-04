Жена украинского хореографа Влада Ямы Лилия опубликовала откровенный снимок за рулем кабриолета

Фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На снимке Лилия сидит в соблазнительном платье или топе красного цвета. Так как она сидит в машине, не видно, что у нее внизу. Но сверху у девушки оголено одно плечо. Лилия смотрит в кадр, приложив руку к лицу. Девушка выглядит очень ярко благодаря вечернему макияжу.

«Говорить глазами... Что прочитали?», - игриво подписала пост Лилия.

Интересно, что звездный муж не сдержался, оставив в комментариях у Лилии «Не скажу», намекая на то, что он мог разглядеть в глазах своей горячей супруги. Поклонникам также пришелся по вкусу новый образ девушки. За час они оставили под постом более 600 лайков. Не скупились украинцы и на приятные слова.

«МЕЧТА СБЫЛАСЬ...КРАСНОЕ ФЕРРАРИ», «Невероятно красивая женщина! Вот не могла быть у Влада Ямы какая-то другая... Только такая.. волшебная.. загадочная..», «Чистый кайф в глазах», «Очаровательная», «Красотка», «Вы прекрасны», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Влад Яма порадовал поклонников фотографией, на которой он еще не лишился бороды. На снимке танцор позирует сидя сверху на красном кабриолете. Мужчина выбрал белые футболку и шорты, а также черные кроссовки. Позади украинского красавчика заметны многоэтажные здания.

Как известно, Влад Яма и Лилия женаты уже пять лет. У них есть сын Леон. Как рассказывал в интервью Влад, когда он впервые увидел свою жену, подумал, что она слишком красива для него. Впрочем, судьба распорядилась таким образом, чтобы они познакомились и влюбились друг в друга.

Напомним, что Влад Яма забрался на красный кабриолет и застыл в интересной позе: "Влад, ты бомба".

Как сообщала Politeka, Влад Яма в кровати показал, какой он жеребец: таким танцора еще не видели.

Также Politeka писала, что Влад Яма в позе собачки показал, чем покорил жену-красавицу: "Ого, какой проказник!".