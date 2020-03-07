Знаменита украинская певица Вера Брежнева осталась без белья ради эффектных кадров с рекламой собственного бренда

В этот раз артистка решила примерить на стройное тело телесного цвета майку с тонкими бретелям и показать кожу с легким золотистым загаром, пишет Рoliteka.net.

Сегодня артистка решила представить новый кадр из специальной весенней фотосессии и удивить ярким видом. По словам артистки, добиться столь идеального и легкого макияжа ей помогла ее же косметика. Специально к празднику она решила напомнить о скидках.

«🌸SPRING WEEKEND🌸 Он наступил, ура! Что бы вы ни запланировали на эти выходные, самый верный способ получить радость – подарить ее. Дарите! 💝

Себе и своим 🤍 – хорошее настроение, чистые эмоции , все-все, что делает вас счастливыми. И, конечно, VERA @verabeauty.official – тоже может сделать вас немножко счастливее 😉», – подписала новый пост звезда.

Как и ожидалось, пользователи сети также написали множество комментариев в ответ.

До этого Вера Брежнева показала, как приняа участие в съемках российского шоу.Певица активно постит в социальных сетях яркие снимки с фотосессий, продвигает продукцию собственного косметического бренда и даже представляет целые фотоотчеты с отдыха.

В этот раз артистка приятно удивила пользователей довольно смелыми выходками в рамках знаменитого шоу Comment Out.

Так, во время записи шоу артистка предстала перед поклонниками с легким макияжем на лице, в светлых джинсах с заниженной талией и боди черного цвета с высокой посадкой. Однако далеко не дерзкий наряд Веры привлек к себе внимание.

Дело в том, что звезде пришлось раздеться перед телеведущими, чтобы в рамках «наказаний и заданий» снять с себя белье и поставить на спину медицинские банки.

«До сих пор не могу поверить, что я на это согласилась 🙈🤪 Хотя есть интересные наблюдения : тонкая грань, между 😇 или 😈 но выбор есть всегда 😉 а что выберете вы?) смотрите новый выпуск шоу #commentout а @ssvetlakov и @vovapcdonail не давали мне скучать 😂⚡тёплые объятия @gudokgudok», – подписала первый снимок в Инстаграм Вера.

Напомним, Брежнева не удержалась и заговорила о новой беременности

А еще Politeka писала, что Брежнева представила новую песню, озадачив сеть

Также Politeka сообщала, что Брежнева осталась без одежды и прикрылась лепестками ради интимного кадра.