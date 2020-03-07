Известный украинский шоумен Влад Яма посетил Харьков, где неплохо провел время с коллегой Александром Педаном

Об этом украинский танцор и судья телевизионных проектов «Танцують всі!», «Україна має талант», «Танці з зірками» и «Модель XL», сообщил подписчикам на своей странице в Instagram, передает Politeka.

В кадре мужчины в костюмах, с галстуками-бабочками и микрофонами в руках.

«Ведущие на ваш праздник💥 Спасибо @pedanos, смешно и на одном дыхании👍🏽 P.S.Сегодня было очень смело, Харьков умеет удивить💪🏼», – подписал фото танцор.

В сториз Яма также поделился моментами времяпрепровождения в первой столице Украины. Так, можно увидеть, как он танцует вместе с публикой, давая мастер-класс.

Кроме того, он был поражен представлением, на котором парень и девушка выполняют на небольшой круглой сцене очень опасные трюки, стоя на роликовых коньках.

Тут же – выступление танцора с огнем и девушки, которая развлекала гостей праздника, танцуя с живой змеей на голове.

Что это было за мероприятие, Влад не уточнял.

Ранее мы рассказывали, что Яма рассказал о неприятном опыте путешествия по Украине. Соответствующие кадры появились в разделе Сториз.

Судя по рассказу Влада, ему с компанией нужно было ехать на поезде, однако в последний момент на вокзале сообщили о смене колеи, с которой отправляются составы. Из-за этого они еле успели занять свои места.

«Укрзализныця в своем стиле. За 7 минут до отправления объявили об изменении колеи. В результате давка, толкотня, бег… Чудом успели. Но не все», - с присущим ему юмором написал артист.

Напомним, раздетый Влад Яма похвастался пикантными кадрами с женой в ванной: «Горячая парочка».

Как сообщала Politeka, полуголая жена Влада Ямы прямо на камеру показала, как соблазняет мужа: «Чистый кайф».

Также Politeka писала, что Влад Яма в позе собачки показал, чем покорил жену-красавицу: "Ого, какой проказник!".