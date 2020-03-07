Известная певица Светлана Лобода показала, как покидает Украину после отдыха в Киеве

Только вчера звезда буквально сразила поклонников фотоотчетом с концерта в Киеве, удивив также постом, в котором отметила Тилля Линдеманна, сообщает Politeka.

Так, вчера утром стало известно, что артистка дала концерт в родном городе и осталась еще на день в столице Украины, тогда как именно в этот день с масштабным концертом выступал в городе и Тилль Линдеманн, с которым звезде приписывают роман уже не первый год.

Для большей пикантности артистка даже выложила странный коллаж с артистом, где и он сам и она позировали в одинаковых шубах. А уже сегодня звезда показала себя в сплошном кожаном наряде - дерзком образе - как покидает город и отправляется на встречу с коллегами:

«С Наступающим праздником , девочки!!!! полетела на встречу ❤️», – пишет под новым постом звезда.

«Классная👍👍👍🌹🌹», «Б** вот она с сзади бомбавая🤣», «Спасибо ♥️ И вас с наступающим праздником , дорогая Света 💋Наша Малышка Ло👑», «Когда шоу уже выйдет???????», «С Наступающим Вас 🌸», «Ракета )», «Спасибо❤️ Вас с наступающим🎊», – пишут пользователи в ответ.

Напомним, ранее мы сообщали, что Линдеманн в столицу Украины, как оказалось, приехал не один. После отпуска Светлана Лобода, с которой артисту приписывают любовный роман, также прибыла в родную страну ради концерта.

Так, сначала на официальной странице в Инстаграм Тилля появился дерзкий ролик с главным акцентом «К черту коронавирус». Именно с такой надписью на защитной маске артист решил позировать прямо у массивного знака у въезда в Киев.

А немногим погодя, артист засветился в столичном ресторане с простым названием «Компот». Отметим, изначально Сторис со знаменитостью из Германии появилось в Instagram @alexey_ischenko, а затем разлетелось по социальным сетям.

Тем временем Лобода дала концерт в родном городе, эпатировав публику дерзкими образами. В ее Инстаграм-профиле появились кадры, сделанные перед выступлением. На небольших видео звезда позировала в одном красном топ и брюках-клеш, украшенными пайетками.

И хотя общих фото на страницах артистов поклонники не увидели, они все же уверены: артисты не случайно запланировали пересекающийся гастрольный график. Из-за работы им сложно найти время для встречи.

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