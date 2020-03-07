Знаменита украинская певица Вера Брежнева появилась на концерте в одном коротком топи и кожаных штанах

Сегодня артистке удалось удивить поклонников, представив новое видео с выступления в социальной сети Инстаграм на своей странице, пишет Рoliteka.net.

Как известно, знаменитая артистка является не только певицей, но теперь еще и владелицей собственного косметического бредна. Несмотря на активную работу по продвижению продукции не забывает Вера и о выступлениях в различных шоу. В этот раз артистка появилась в стильном образе во время спецвыступления "Ночной контакт" с песней "Хорошие новости".

В подписи звезда также отметила страницу "контакта" и поставила тег со своей песней.

Пользователи Инстаграм не смогли пройти мимо и написали множество различных комментариев:

«Любимка моя!❤️❤️», «Вера, Жги! 👍😘💞», «Красиво🙈», «Балдею от твоей новой песни 😍😍😍», «Хорошие новости сегодня нужны как воздух 💙», «"Хорошие новости" от Веры😊», «Просто огооонь😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «Супер! Браво!⭐️💐», «Вера огонь. 🔥», «Как всегда красивая, стильная, энергетичная. Приятно смотреть и слушать👍🤩», «как же мне нравится этот трэк🎶✨ веснаааа💕💕💕», – написали пользователи Сети.

Ранее артистка поделилась пикантным кадром в "сториз" в Инстаграм. Вера предстала в черном с блестками топе на тонких бретельках, которые, кажется, вот-вот порвутся, не выдержав тяжелой ноши.

Соблазнительное декольте красотки может свести с ума кого угодно. Брежнева без тени смущения потрясла роскошными "кокосами" на камеру, при этом дерзко глядя в объектив. Она слегка растрепала волосы, чтобы придать себе еще более раскрепощенный вид, и нанесла минимум косметики.

Отметим, артистка в тот момент находилась в Чикаго, и похвасталась тем, как ярко и душевно прошло ее выступление в США.

"Зрители принимали так, что мы всей командой в приятном шоке", - подписала кадр звезда, поставив рядом "три бомбочки".

Также мы сообщали, поклонникам артистки надолго запомнится ее поход в качестве гостьи на шоу «Comment Out», ведущий которого, квнщик Сергей Светлаков дает различным знааменитостям сумасбродные задания, а если они их не выполняют, придумывает не менее безумные наказания.

Так, Брежневой загадали написать Игорю Николаеву, что ему «будут зашивать задницу, как Буйнову», если он будет «заискивать с властью». Певица не захотела выполнить задание, и поэтому ей поставили банки - в качестве наказания.

Напомним, что Брежнева посветила фигурой без белья перед знаменитыми красавцами

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