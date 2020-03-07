Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поразила шутливым фото, сделанным целых семь лет назад

Сегодня артистка решила показать в разделе Стори в Инстаграм необычное фото, сделанное еще во время работы Леси в «Орле и Решке». На снимке уставшая Никитюк позировала рядом с коллегой Андреем Бедняковым, который также был ведущим данного туристического шоу, пишет Politeka.

К слову, чтобы подогреть интерес к семилетнему снимку, на котором Леся выглядит несколько полнее, а ее лицо иначе, артист решил в шутку заявить, что уже тогда беспокоился о коронавирусе. Фото было сделано как раз в тот самый момент, когда Бедняков трогал лоб уставшей Леси. Не удержавшись от шутки, Никитюк репостнула себе данный кадр на страницу.

Однако, кадры были представлены в специальном Инстаграм-разделе и поклонники не смогли их прокомментировать.

Отметим, ранее Леся Никитюк решила рассказать, что помогает девушкам создать фигуру в стиле Кардашьян на самом деле.

Знаменитая украинская телеведущая старается поддерживать имидж не только при помощи ярких фото из отпуска, но еще и забавными, а иногда и вовсе - весьма ироничными выходками.

Артистка любит подшутить над комментаторами, разыграть коллег и даже посмеяться над самой собой. После того, как под ее последними фото из отпуска многие завистливые комметаторы написали о том, что Лесе не мешало бы сделать грудь, звезда нашла весьма удачный выход из положения.

Так, в этот раз на странице в Инстаграм артистка представила не только свое фото в купальнике в перламутровом цвете, но еще и серию-подборку кадров из магазина.

"Я нашла нам ти**ки, девчата! А если нужно кому-то, то и дополнительные бедра, и попку. Мы спасены!" – весьма иронично подписала новые кадры артистка, представив подборку накладных бедер и груди.

Похоже, таким образом звезда решила высмеять особо заметные «советы» от недовольных ее фигурой комментаторов. К счастью Леси, многие поклонники оценили шутку артистки и даже поддержали ту такими же позитивными комментариями.

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