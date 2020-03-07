Украинская прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар гастролировала за границей
Как передает Рoliteka.net, Екатерина Кухар два месяца находилась на гастролях во Франции и забросала сеть невероятными снимками, сделанными в интересных местах.
На последних фото, которые она разместила в Инстаграм, балерина прогуляла по Парижу в длинном темном пальто, удобных коротких сапогах и без макияжа на лице.
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Красотка предстала перед всеми не накрашенной, лишь выделялись ее черные брови и карие глаза.
На одном из фото балерина позирует на фоне Эйфелевой башни, на втором- на фоне цветущей сакуры, а на третьей попозировала за столиком, пьющей кофе на фоне собора.
«В этот раз дождливый Париж вскружил голову...🤪
Каждый час хотелось присесть, подышать и вернуть из омута своего внутреннего эстета. Илья Эренбург снимал Париж скрытой камерой, чтобы передать весь колорит парижской жизни и именно он сказал крылатую фразу «Увидеть Париж и умереть!». », - написала Кухар.
«Сколько не снимай на телефон эту атмосферу, а её и не передать, что неудивительно», - добавила она.
Пользователи не заставили себя долго ждать и забросали комплиментами знаменитость.
«Екатерина, Вы настоящее украшение Парижа😍», «Тоже, очень люблю Париж.. Атмосфера нереальная❤ Вы невероятная», «Моя путешественница ♥️✨🙈"», " Мои восхищение эрудированный красотке!!!"», "Невероятной красоты девушка"» " Катя ты прекрасна❤️🔥❤️"» - восхищаются поклонники.
Но нашлись и такие, кто обеспокоился за балерину из-за бушующего в этой стране коронавируса.
«Парижжж? Вирус же!!! Немедленно домой!», «Коронавирус не забудьте привезти», - отметили в комментариях.
Напомним, что Екатерина Кухар показала свои достоинства в одних перьях, Остапчук не сдержался: "Просто бомба".
А еще Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" засветила лишнее в прозрачном платье: "Зажигательная".
Также Politeka сообщала, что Екатерина Кухар оголила плечи: "Ого, какие большие".