Дочь Юлии Началовой Вера тяжело переживает утрату матери и пишет ей письма на тот свет
Шокирующую правду о внучке озвучил отец покойной певицы Виктор Началов, пишут российские
По его словам, девочка продолжает писать Юлии письма .В одном из них она выражает надежду, что мама живет на небе среди ангелов, которые поют вместе с ней. Но отец певицы переживает, что со временем ее образ исчезнет из памяти Веры.
"И со временем твой образ будет расплываться и тускнеть в ее глазах, она не будет чувствовать твоих объятий, забудет твой голос", – говорит Виктор.
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При это он признался, что именно дочь стала тем связующим звеном, которое помогло родителям Юлии Началовой зацепиться за жизнь, которая "уходила из-под ног" после смерти певицы.
«Нам приходится продолжать двигаться дальше, чтобы не расстраивать внучку», - говорит мужчина.
Как известно, Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет 16 марта прошлого года. Она попала в больницу, где у нее диагностировали подагру, диабет и общий сбой в организме. Вскоре после госпитализации она впала в кому и умерла от остановки сердца, вызванной обширным абсцессом.
Ранее мы рассказывали, что после смерти артистки ее единственная дочь Вера, которую она родила в браке с известным российским футболистом Евгением Алдониным, живет с бабушкой и дедушкой. Виктор и Таисия Началовы души не чают во внучке. Активно участвует в жизни дочери и родной отец.
После внезапной смерти Юлии ее родители прошли курс реабилитационного лечения в одной из клиник Израиля. Лечение, которое оплатил обеспеченный поклонник Юлии Началовой, заключалось, прежде всего, в оказании психологической помощи.
Напомним, дочь Юлии Началовой впервые вышла в свет после смерти матери.
Как сообщала Politeka, бывший муж Юлии Началовой выиграл суд против покойной певицы.
Также Politeka писала, что бывший муж Началовой чистосердечно признался после смерти певицы.