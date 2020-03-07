Дочь Юлии Началовой Вера тяжело переживает утрату матери и пишет ей письма на тот свет

Шокирующую правду о внучке озвучил отец покойной певицы Виктор Началов, пишут российские СМИ .

По его словам, девочка продолжает писать Юлии письма .В одном из них она выражает надежду, что мама живет на небе среди ангелов, которые поют вместе с ней. Но отец певицы переживает, что со временем ее образ исчезнет из памяти Веры.

"И со временем твой образ будет расплываться и тускнеть в ее глазах, она не будет чувствовать твоих объятий, забудет твой голос", – говорит Виктор.

При это он признался, что именно дочь стала тем связующим звеном, которое помогло родителям Юлии Началовой зацепиться за жизнь, которая "уходила из-под ног" после смерти певицы.

«Нам приходится продолжать двигаться дальше, чтобы не расстраивать внучку», - говорит мужчина.

Как известно, Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет 16 марта прошлого года. Она попала в больницу, где у нее диагностировали подагру, диабет и общий сбой в организме. Вскоре после госпитализации она впала в кому и умерла от остановки сердца, вызванной обширным абсцессом.

Ранее мы рассказывали, что после смерти артистки ее единственная дочь Вера, которую она родила в браке с известным российским футболистом Евгением Алдониным, живет с бабушкой и дедушкой. Виктор и Таисия Началовы души не чают во внучке. Активно участвует в жизни дочери и родной отец.

После внезапной смерти Юлии ее родители прошли курс реабилитационного лечения в одной из клиник Израиля. Лечение, которое оплатил обеспеченный поклонник Юлии Началовой, заключалось, прежде всего, в оказании психологической помощи.

Напомним, дочь Юлии Началовой впервые вышла в свет после смерти матери.

Как сообщала Politeka, бывший муж Юлии Началовой выиграл суд против покойной певицы.

Также Politeka писала, что бывший муж Началовой чистосердечно признался после смерти певицы.