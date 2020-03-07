Настя Каменских порадовала поклонников цветущим видом на новом снимке

Но фото певица позирует в белом гольфе под горло и джинсах. Волосы она по обычаю откинула на спину, закинув голову. Она обворожительно улыбается на камеру, держа в руках впечатляющих размеров букет пионовидных роз. Об этом пишет Рoliteka.net. со ссылкой на страничку украинской знаменитости.

Свой новый кадр она сопроводила интересным постом, в котором размышляет о цветах и тайном смысле цвета их лепестков.

«Женщины очень любят цветы. Каждый букет – это всегда проявление разных чувств и эмоций. У меня нет одного любимого цветка. Например в моих руках невероятно красивая пионовидная парфюмированная роза. На языке цветов такой букет – это напоминание о величественной силе женщины. Силе безграничной храбрости, страсти, преданности и любви. Розы, которые означают совершенство, мудрость и красоту. В зависимости от цвета можно выразить разные эмоции и чувства. Например красная – это желание и страсть. А белые розы – это символ нежности, света и очарования», – рассказала Каменских в новом посте в соцсети.

В комментариях поклонники NK отметили, что не цветы ее красят, а она сама красит цветы, а также подарили много комплиментов. Кроме того, многие фолловеры поздравили красотку с наступающим праздником 8 марта.

«Не цветы красят тебя,а ты цветы», «Красотка», «Самая красивая улыбка», «Моя любимая солнечная девочка, ты просто лапочка», «С 8 марта», «Красивая, как всегда», «С наступающим тебя, моя золотая», «Какая классная», «Поздравляю с замечательным праздником 8 Марта! 💐 Хочу поблагодарить за красоту и нежность, которую ты даришь каждый день! Желаю быть самой счастливой, желанной, любимой, очаровательной, милой и потрясающей!», «Вау , Вы очень красивая , прям превосходящая все ожидания женской красоты , Вы просто Богиня», «на этом фото самый яркий и красивый цветок,это Вы🌹🌹🌹👍», «Прелесть», – написали пользователи сети под фото.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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