Модель Алена Краснова показала, как отмечает 23-летний юбилей

Соответствующие кадры невестка Аллы Пугачевой опубликовала в своем личном Instagram, передает Politeka.net.

В частности, 23-летняя модель Алена Краснова в окружении близких людей отправилась в один из московских ресторанов, где ее друзья заранее организовали пышное торжество.

Компания до самого утра веселилась, смеялась и плясала. Друзья именинницы также заказали праздничный торт и гелиевые шары, а под крики гостей Алена Краснова задула свечи и загадала желание.

"Happpy B-day to me. Спасибо всем друзьям за потрясающий праздник и отдельное спасибо мужу, люблю. Самая счастливая!", - говорится в подписи к снимкам, на которых Алена Краснова целуется со своим мужем Никитой Пресняковым.

"С днём рождения, принцесса", "Какие вы красивые", "С днём рождения, крошка! И до встречи", "Пуся!", "С днем рождения! Желаю счастья и любви", "С днём рождения Любимая наша! Пусть все будет хорошо! Не болей, и пусть удача всегда будет с тобой", "Золотая снежинка", "Алёна, ты сама Весна! С Днём рождения! Будь здорова, любима и счастлива!", - поддержали ее поклонники в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что возлюбленная супруга Никиты Преснякова Алена Краснова предстала сразу в двух стильных образах.

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова и старший из внуков Аллы Борисовны Никита женился на модели Алене Красновой. Звездная красавица не часто, но все же радует публику в сети откровенными личными кадрами. Кроме того, она публикует и так сказать "рабочие моменты" - этот раз не стал исключением, и Алена опубликовала пару кадров с уличной, вероятно, съемки.

На фото стройная Алена позирует в, условно, "осенних" нарядах - на ней были яркие плащ, джинсы, водолазка, стильная оправа и в руках - модные сумочки.

Напомним, что невестка Пугачевой прямо на пляже показала, чем соблазнила внука примадонны.

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