Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала, как собирается встречат ьвесенний праздник

Артистка довольно часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм собственными фотоотчетами, сделанными во время ее концертов. Но также Слава любит показывать в разделе Стори домашние кадры с детками и стильные образы на отдыхе информирует Рoliteka.net.

В этот раз певица решила удивить иным образом и похвасталась серией кадров - топом лучших весенних нарядов. Причем каждый из них она решила прокомментировать сама.

«Композиции и цветовую гамму можно менять в соответствии со своим гардеробом😉

▫️ Little black dress.

Черное платье футляр — это классика. Подчеркивает силуэт, оформляет грудь и бедра. Длина такого платья, я считаю, должна зависеть от целей на вечер😂

▫️Комбинезон-шорты.

Давно не носила подобные образы, но этот комбинезон еще не видел мир, самое время. Если хочется поскромнее — можно надевать поверх легкого гольфа. Но ноги, считаю, прятать не стоит.

▫️Casual denim. Я вижу его именно так.

В этом деле главное – удачно скомпоновать камни и текстуру джинса. Можно взять любое платье в оттенке марсала (это всегда выглядит благородно) и добавить вечный джинс, который никогда не выйдет из моды.

▫️Платье з завышенной талией.

Скромность – сестра таланта. Но если у вас есть другие таланты, почему бы на них не сакцентировать. Платье с высокой талией и разлетом – как минимум, практично и удобно, а шелк на декольте добавляет элегантности и легкости. Добавляем классические черные лодочки – вуаля, в воздухе уже пахнет Парижем.

▫️Total black + эко-кожа.

Мой любимый лук из этой подборки. Не вызывающе, стильно, самый тренд.

Даже нечего добавить, уверена, он может стать и вашим фаворитом тоже. Хочу выбрать, что же все-таки завтра надеть😂», – прокомментировала каждый из снимков звезда.

Пользователи сети тут же прокомментировали увиденное.

Ранее артистка решила представить на стильном снимке себя в новом образе, стоя рядом с солистом известной группы. Сама Каминская выглядела весьма стильно и скромно – длинное пальто в пол серого оттенка с массивной россыпью вышитых цветов. Дополнила новый наряд артистка массивными кожаными сапогами, легким макияжем и аккуратно завязанными волосами.

«Да , я тоже фоткаюсь с артистами после концерта @kadebostany_official 🤟🏼», – отметила Слава под новым постом.

Пользователи сети весьма бурно отреагировали на увиденное:

«Это кто? Митхун Чакраборти? 🤭🧐🤔», «Какое пальто 😍🔥🔥🔥», «Какое пальто 😍🔥🔥🔥», «Круто 😍», «Хо цей заморський парубок?», «Волшебные Свечи! 🔥🔥🔥», «Ааа, класс и я там была🌹 так хочется Вас увидеть в «живую»❤️❤️❤️», «Он конечно крут🔥👍», «Что за пальто?», «Ничего человеческое не чуждо😉», «Армянское радио отвечает...».

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