Турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли порадовала поклонников фотографии с последнего мероприятия

Снимки Узерли опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka. На серии фотографий актриса красуется на красной дорожке в окружении журналистов, смеется, улыбается в камеру, а также сидит в зрительском зале. Для выхода в свет Мерьем выбрала топ с глубоким декольте, серый пиджак с необычными плечами. Волосы актриса собрала в гульку. Макияж Мерьем был идеальным, на фото ее лицо смотрится невероятно.

«Права женщин и гендерное равенство - одна из самых важных тем нашего общества. Мы должны все больше и больше работать рука об руку, чтобы создать лучшее место на «нашей» планете Земля, где все полы должны быть равными. Одним из проектов, которые поддерживают права женщин и гендерное равенство, является фестиваль SHEnema», - рассказала Узерли про мероприятие, которое она посетила.

Пост артистки собрал более 152 тысяч лайков. В комментариях поклонники Узерли оставили много приятных комментариев.

«Красотка», «Люблю», «Вау», «Ты очень красивая», «Любим тебя дорогая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли опубликовала снимок, на котором она позирует с растрепанными волосами, которые держит рукой. На актрисе надета черная кофта, которая подчеркивает ее природную красоту. Особенно на фото выделяются голубые глаза девушки.

36-летняя Мерьем Узерли стала известной в Украине после выхода сериала «Великолепный век», где девушка сыграла привезнную в Турцию из Крыма Роксолану. Благодаря этой роли ее очень любят украинские зрители. Они довольно часто оставляют в соцсетях актрисы комментарии.

Напомним, что Мерьем Узерли удивила изменением во внешности: "В фильме была намного...".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли соблазнила прекрасными формами в розовом топе: "Такую нельзя забыть".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли забыла о лифчике и засветила свое богатство вблизи: «видно все».