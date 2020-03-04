Актриса Мер'єм Узерлі, яка отримала широку популярність завдяки роботі в телевізійному серіалі "Величне століття", здивувала появою без білизни на світському заході

Артистка продемонструвала ефектний наряд - сукня, що складається з спідниці-олівця та верхньої частини з практично повністю прозорої гіпюрової сітки з квітковою вишивкою, пише Politeka.net. Зірка ТБ настільки яскраво виглядала в новому образі, що телеведучий чи ведучий заходу на якому побувала знаменита актриса, просто не міг зосередитися на питанні для неї:

"...Біля мене знаходиться актриса... І.. Так.. Зараз ми запитаємо, як її звуть", - невтомно "торохтів", мабуть, вражений красою Мер'єм чоловік. Варто відзначити, що кадри з інтерв'ю швидко стали поширюватися в мережі, а під постом Мер'єм з'являється все більше "різнокаліберних" коментарів з приводу її зовнішнього вигляду на заході. Хтось відверто захоплений сміливим образом артистки, хтось критикує зірку екранів за зайву відвертість:

"Видно все майже, як так?"

"Трохи своєрідно"

"Зважилася і молодець"

"Розкішна"

"Красуня"

Нагадаємо, Мер'єм Узерлі нещодавно вирішила змінити форму підборіддя і знову звернулася за допомогою до відомого лікаря Саймону Ур'яну.

Хірург підтвердив факт співпраці з Узерлі. Хоча при цьому сама актриса не любить ділитися на тему пластики, згадуючи мимохідь, що ніколи не лягала під ніж.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі поділилася фото разом з одним із представників компанії Netflix Девідом Голдманом. Знімок був зроблений на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

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