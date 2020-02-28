Відома німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі сильно змінилася після закінчення зйомок в серіалі "Величне століття" - зірка постійно коригує свою зовнішність, намагаючись досягти свого ідеалу

Нещодавно вона вирішила змінити форму підборіддя і знову звернулася за допомогою до відомого лікаря Саймона Урьяна. Хірург підтвердив факт співпраці з Узерлі. Хоча при цьому сама актриса не любить ділитися на тему пластики, згадуючи мимохідь, що ніколи не лягала під ніж. Але кадри говорять самі за себе.

«Я дійсно регулярно приїжджаю на прийом до пластичного хірурга, але тільки для того, щоб нанести особливий крем, який дуже підходить моїй шкірі обличчя», - поділилася актриса, відповідаючи на питання про можливі операції.

Шанувальники актриси впевнені, що експерименти з ботоксом її старять.

Раніше ми повідомляли, Мер'єм похвалилася ідеальними формами в сукні з напівпрозорим корсетом. Красуня засвітилася на Берлінському кінофестивалі в сліпучому вбранні: корсет, що складається з чорного ліфа і прозорої нижньої частині з вишивкою - не на жарт схвилював шанувальників.

Також ми розповідали, Узерлі влаштувала приголомшливу фотосесію в "золоті" на вулицях Лос-Анджелеса. Красуня з'явилася в золотистій спідниці трохи нижче колін і чорному піджаку з оригінальною обробкою на плечах, що нагадує крила ангела також золотистого кольору. Дівчина завмерла в кроці прямо на проїжджій частині і опустила погляд вниз. Від фото йдуть мурашки по шкірі.

Деякі шанувальники приголомшили коментарями з приводу можливої вагітності зірки, розгледівши у неї нібито "округлий животик" на цьому фото.

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А ще Politeka писала, що зірка «Чудового століття» похизувалася результатами пластики, показавши особа поблизу