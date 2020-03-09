Весной 2020 года на экраны выйдет спецвыпуск сериала «Друзья», который закончился 16 лет назад

«Друзья» произвел настоящий фурор в 1994 году, когда вышел на экранах. Весь актерский состав ситкома в момент стал суперпопулярным. Несмотря на то, что сериал закончился в 2004 году, его до сих пор обожают и пересматривают миллионы людей.

Politeka решила вспомнить, как выглядела звездная шестерка на рассвете своей карьеры, и как именитые актеры выглядят сейчас накануне своего легендарного объединения.

Самая звездная актриса из «Друзей», Дженнифер Энистон после сериала была очень востребованной и популярной актрисой. Она снималась в различных комедиях и мелодрамах. Сейчас Энистон вернулась на телевидение, снимается в сериале «Утреннее шоу».

Ее лучшая подруга, исполнительница роли Моники, актриса Кортни Кокс также не сидела без дела. Женщина снималась в своем собственном сериале «Город хищниц», а также в различных фильмах. Кортни воспитывает дочку Коко от первого брака.

Актриса Лиза Кудроу снималась в малоизвестных фильмах, а также в сериалах. В 2005 году актриса решила стать продюсером и с головою ушла в продвижение шоу.

Исполнитель роли Джоуи, актер Мэтт Леблан после окончания «Друзей» снялся в сериале «Джоуи». Правда, этот проект не смог повторить успех оригинала и его закрыли после пары сезонов. Сегодня актер активно снимается в различных сериалах.

Метью Перри после окончания «Друзей» тоже посвятил свою карьеру телевидению. Он снимался во множестве сериалов, но большинство из них не стали успешными. Некоторые проекты и вовсе закрыли после первого сезона.

Актер и режиссер Дэвид Швиммер после телесериала не был замечен в громких фильмах. Но сниматься он продолжил. Чаще он выступал продюсером или режиссером.

Напомним, что Энистон возвращается в сериал "Друзья", появилась бурная реакция голливудских звезд: "Святая корова".

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