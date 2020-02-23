За особистим життям Дженіфер Еністон після багатозначної зустрічі її з колишнім чоловіком Бредом Піттом почали стежити ще з пильною увагою

Її фанатів не покидає надія побачити свою улюблену голлівудську актрису у весільній сукні, або під руку із зірковим красенем Піттом.

Так, Джен Енністон не поспішає налагоджувати стосунки з екс-чоловіком. Замість цього почала крутити новий роман.

Звичайно ж, з актором. Новим обранцем за інформацією інсайдерів став 48-річний актор Джон Хемм, відомий ролями у серіалі «Безумці», фільмах «Малюк на драйві», «Шпигуни по сусідству» та інших.

«Вони базікали цілу вічність. Всі помітили, що вони добре один одного знали», — розповідає інсайдер.

Відзначимо, що в минулому році цим двом вже приписували роман, але актори відмовчалися. Що,в свою чергу, породило масу чуток і пліток.

Нагадаємо, що Дженніфер Еністон погодилася знятися в спеціальному епізоді серіалу «Друзі».

Про це актриса написала на своїй сторінці в Instagram. Еністон опублікувала архівний знімок, на якому всі актори серіалу разом, підписавши його «Це станеться…». Крім цього, актриса зазначила під постом своїх колег по серіалу: Кортні Кокс, Лізу Кудроу, Метта Лебланка, Меттью Перрі і Девіда Швіммера.

Пост актриси, яку вважали винною в тому, що серіал «Друзі» не отримав продовження, викликав бурю емоцій серед шанувальників і користувачів мережі. Новина отримала величезний відгук серед світових зірок, адже всі вони росли на культовому серіалі.

Колега Еністон по серіалу «Ранкове шоу» Різ Візерспун написала: «Свята корова! Це 100%!».

«Вау», - пише зірка «Голодних ігор» Елізабет Бенкс.

«Чтооо?», - не вірить своїм очам голлівудська зірка Мішель Пфайффер.

«Вау .... почекай. Що відбувається?», - пише глава сімейства Кардашьян Кріс Дженнер.

Зірка серіалу «Проект Мінді» Мінді Калинг написала «Поясніть будь ласка», натякаючи на те, що Еністон не повідомила ніяких подробиць об'єднання акторів, а тільки заінтригувала їх об'єднанням.

«Це так захоплююче», «Ahhh», «В це неможливо повірити», «Нарешті», «Це дійсно захоплююче! Будь ласка. Більше», - пишуть щасливі знаменитості.

Навіть колишня подружка Бреда Пітта Гвінет Пелтроу відписалася під постом Еністон, написавши «Не може бути!».

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