Цього чекали більше 15 років

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон погодилася знятися в спеціальному епізоді серіалу «Друзі»

Про це актриса написала на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net. Еністон опублікувала архівний знімок, на якому всі актори серіалу разом, підписавши його «Це станеться…». Крім цього, актриса позначила під постом своїх колег по серіалу: Кортні Кокс, Лізу Кудроу, Метта Лебланка, Меттью Перрі і Девіда Швіммера.

Пост актриси, яку вважали винною в тому, що серіал «Друзі» не отримав продовження, викликав бурю емоцій серед шанувальників і користувачів мережі. Новина отримала величезний відгук серед світових зірок, адже всі вони росли на культовому серіалі.

Колега Еністон по серіалу «Ранкове шоу» Різ Візерспун написала: «Свята корова! Це 100%!».

«Вау», - пише зірка «Голодних ігор» Елізабет Бенкс.

«Щооо?», - не вірить своїм очам голлівудська зірка Мішель Пфайффер.

«Вау .... почекай. Що відбувається?», - пише глава сімейства Кардашьян Кріс Дженнер.

Зірка серіалу «Проект Мінді» Мінді Калінг написала «Поясніть будь ласка», натякаючи на те, що Еністон не повідомила ніяких подробиць об'єднання акторів, а тільки заінтригувала їх об'єднанням.

«Це так захоплююче», «Аххх», «В це неможливо повірити», «Нарешті», «Це дійсно захоплююче! Будь ласка. Більше», - пишуть щасливі знаменитості.

Навіть колишня подружка Бреда Пітта Гвінет Пелтроу відписалася під постом Еністон, написавши «Не може бути!».

Як стало відомо, на каналі НВО вийде спеціальний епізод серіалу «Друзі». Чекати фанатам довго не доведеться. Епізод з'явитися вже у травні цього року. Возз'єднання акторів буде приурочено до запуску нового стрімінгового сервісу телевізійної мережі HBO. Після того, як спецвипуск з'явитися на сервісі, туди також заллють 236 серій «Друзів», які стануть доступними онлайн.

Нагадаємо, що возз'єднання акторів чекали більше 15 років. У пресі час від часу ходили чутки про можливе продовження серіалу, але, з чуток, актриса Дженніфер Еністон не хотіла повертатися до ролі Рейчел.

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