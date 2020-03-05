Американська актриса Дженніфер Еністон, яка стала шалено популярною після виходу серіалу "Друзі", опублікувала нове фото в Instagram
Знаменитість позувала не одна, а разом з гарним пухнастим песиком, Клайдом, пише Рoliteka.net. На фото красуня обіймає тварину і цілує її.
Артистка одягла окуляри і светр, а своє волосся вона розпустила. Варто відзначити, що по всій видимості на артистці майже не було макіяжу.
Песик з сумними очима, але при цьому виглядав дуже мило.
"КОЖЕН ГОЛОС", - підписала фото артистка.
"Навіщо таке виставляти?": Остапчук після пікантного фото з коханкою ошелешив визнанням
Лорак пустилася у всі тяжкі під час зйомок кліпу: "Прямо богиня любові!"
Тодоренко забула про камери і розбурхала виглядом в непристойній позі: "задерла ноги і..."
Допомога на дітей і декрет в Україні: матусь попередили про зміни в соцвиплатах
За вісім годин пост зібрав більше двох мільйонів лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі теж відзначили, що песик такий милий, як і його господиня, взагалі вони просто шикарні. При цьому в коментарях можна помітити ім'я Дональда Трампа.
Примітно, що Клайд живе з актрисою в її розкішному будинку в Лос-Анджелесі. Він залишився у Еністон після розлучення з Джастіном Теру.
А наклейка на голові пса, говорить про те, що Дженніфер Еністон проголосувала на президентських первинних виборах демократів штату.
Відомо, що вівторок 3 березня - це був один з найважливіших днів в гонці за президентство.
Нагадаємо, фанатів Дженніфер Еністон не покидає надія побачити свою улюблену голлівудську актрису у весільній сукні.
Нещодавно попливли чутки, що зірка почала крутити новий роман. Новим обранцем, за інформацією інсайдерів, став 48-річний актор Джон Хемм, відомий ролями у серіалі «Безумці», фільмах «Малюк на драйві», «Шпигуни по сусідству» та інших.
«Вони розмовляли цілу вічність. Всі помітили, що вони добре один одного знали», — розповів інсайдер.
Раніше ми писали, що після розлучення з актрисою Джастін Теру почав писати автобіографію. За словами джерел, у книзі велику увагу буде приділено Еністон і її непростим стосункам з чоловіками.
"Охочих видати книгу повно, і зараз Джастін підбирає найбільш вигідний для себе варіант. Джастін провів більшу частину їх шлюбу, відчуваючи себе заміною Бреду Пітту, але Еністон запевняла його знову і знову, що це не так. Тепер з'ясовується, що він був прав, і це його ранить», - розповіло джерело, наближене до артиста.
Нагадаємо, що Бред Пітт і Еністон після гучного возз'єднання готуються до "медового місяця": "Джолі кусає лікті...".
Як повідомляла Politeka, Еністон влаштувала фотосесію для дорослих в білизні і без, Бред Пітт кусає лікті: "Ось це форми!".
Також Politeka писала, що названі зірки, яким платять мільйони: топ найбагатших актрис.