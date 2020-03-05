Американська актриса Дженніфер Еністон, яка стала шалено популярною після виходу серіалу "Друзі", опублікувала нове фото в Instagram

Знаменитість позувала не одна, а разом з гарним пухнастим песиком, Клайдом, пише Рoliteka.net. На фото красуня обіймає тварину і цілує її.

Артистка одягла окуляри і светр, а своє волосся вона розпустила. Варто відзначити, що по всій видимості на артистці майже не було макіяжу.

Песик з сумними очима, але при цьому виглядав дуже мило.

"КОЖЕН ГОЛОС", - підписала фото артистка.

За вісім годин пост зібрав більше двох мільйонів лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі теж відзначили, що песик такий милий, як і його господиня, взагалі вони просто шикарні. При цьому в коментарях можна помітити ім'я Дональда Трампа.

Примітно, що Клайд живе з актрисою в її розкішному будинку в Лос-Анджелесі. Він залишився у Еністон після розлучення з Джастіном Теру.

А наклейка на голові пса, говорить про те, що Дженніфер Еністон проголосувала на президентських первинних виборах демократів штату.

Відомо, що вівторок 3 березня - це був один з найважливіших днів в гонці за президентство.

Нагадаємо, фанатів Дженніфер Еністон не покидає надія побачити свою улюблену голлівудську актрису у весільній сукні.

Нещодавно попливли чутки, що зірка почала крутити новий роман. Новим обранцем, за інформацією інсайдерів, став 48-річний актор Джон Хемм, відомий ролями у серіалі «Безумці», фільмах «Малюк на драйві», «Шпигуни по сусідству» та інших.

«Вони розмовляли цілу вічність. Всі помітили, що вони добре один одного знали», — розповів інсайдер.

Раніше ми писали, що після розлучення з актрисою Джастін Теру почав писати автобіографію. За словами джерел, у книзі велику увагу буде приділено Еністон і її непростим стосункам з чоловіками.

"Охочих видати книгу повно, і зараз Джастін підбирає найбільш вигідний для себе варіант. Джастін провів більшу частину їх шлюбу, відчуваючи себе заміною Бреду Пітту, але Еністон запевняла його знову і знову, що це не так. Тепер з'ясовується, що він був прав, і це його ранить», - розповіло джерело, наближене до артиста.

Нагадаємо, що Бред Пітт і Еністон після гучного возз'єднання готуються до "медового місяця": "Джолі кусає лікті...".

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