Жизнь большинства звезд постоянно на виду – как только что-то происходит в их личной жизни, это становится достоянием общественности
Нередко некоторые факты из жизни звезд являются лишь домыслами СМИ. Так, например, молодых певиц и актрис часто подозревают в беременности. Особенно это касается тех, у кого еще нет детей. Некоторые звезды и вовсе «беременеют» по несколько раз год – стоит только надеть мешковатую одежду или плотно поужинать.
Рoliteka.net. решила вспомнить знаменитостей, которым беременность приписывают чаще всего.
Солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева «в положении» регулярно. Поклонники и пресса ждут не дождутся, когда у Нади с ее мужем, Владимиром Дантесом появятся дети. Поэтому и слухи о беременности Дорофеевой возникают регулярно.
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Однажды Надя вышла в свет не в очень удачном платье и ей сразу приписали беременность, а в некоторых моментах звезда и сама подстрекала аудиторию.
Настя Каменских, которая совсем недавно вышла замуж за Потапа, отношения с которым долгое время скрывала, беременеет не реже Дорофеевой.
Учитывая постоянные качели с весом звезды, ее подозревают в беременности всегда. Сама Каменских в интервью отмечала, что скрыть беременность не получится, если она будет на самом деле. Поэтому поклонникам стоит подождать.
Ани Лорак, которая не так давно развелась с мужем, иногда тоже попадает в новости о беременных звездах. Особенно часто такие слухи начинают появляться после того, как она начала встречаться с молодым парнем.
Но, безусловной рекордсменкой по новостям о беременности является звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон. Долгие годы СМИ на регулярной основе писали о беременности Энистон и о ее невозможности иметь детей. Актриса то оправдывалась, то честно заявляла, что устала от постоянного давления прессы. Сейчас звезде 51 год. В недавнем интервью она заявила, что ее всегда пугала перспектива стать матерью.
«Все мои достижения в других сферах полностью сводятся на нет. Как будто со мной что-то не в порядке, раз я так и не сумела произвести потомство. Или еще хуже — на меня смотрят, словно я пропащая женщина», - заявляла Энистон.
Напомним, что Энистон забыла о Питте и поделилась фото с идеальным красавчиком: "Просто шикарны".
Как сообщала Politeka, Дорофеева откровенно призналась, как борется с проблемами: "Меня подсадили на...".
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