Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва показала фігуру у вільному спортивному костюмі

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка вирішила не тільки здивувати новим спортивним нарядом у весняному стилі, але ще й цілим розповіддю про те, як потрібно себе правильно мотивувати, пише Politeka.

Схоже, поради зірки і справді працюють, адже вона встигає не тільки брати участь у різних шоу, бути суддею у "Лізі сміху", роз'їжджати по концертах, але ще і проводити час з коханим чоловіком, а також розвивати свій власний магазин.

Так, на сторінці в Instagram Надя поділилася мотивуючим постом і розповіла, що їй допомагає тримати себе "на плаву".

Мене підсадила на аудіокниги @borodina Тепер, у мене немає відчуття, що в дорозі - я втрачаю час. Тепер все навпаки) Іноді я чекаю, коли ж я опинюся в машині і послухаю щось, що мене надихає. А ще знаєте, деякі люди дивляться телик і з ним розмовляють?) Так от я так роблю з аудіокнигами 😂 Я повторюю в слух, погоджуюся, починаю сперечатися, зупиняю, щоб запитати - « гей, в сенсі, серйозно?? Ось так треба робити?)))», – розповідає Надя в Instagram.

При цьому зірка розповідає, що зараз слухає і сама «мотиваційні штуки». Нещодавно, дослухавши одну книжку вона навіть розплакалася і відчула такий приплив щастя і сил, що зрозуміла: вона хоче поділитися цим з шанувальниками.

«Купуйте книги або Аудіокниги - це не важливо. Вибирайте жанр на свій смак. Колись я любила детективи, а тепер перейшла на мотиваційні книги, які тебе надихають і дають, часом, більше сил і енергії, ніж тренування в залі ) ось вам парочку мотивашек на сьогодні від мене ♥️

Не лінуватися Любити Багато працювати Не боятися відрізнятися від інших Робити те, що корисно Намагатися їсти правильно Думати більше про себе і своїх близьких Робити Чекапы здоров'я Читати Зустрічати нових і цікавих людей Не триматися за тих, кому ти не потрібен Слухати музику. Різне. Стару і нову. Не ставити собі рамок Цінувати процес Не боятися йти вперед», – написала Надя.

Раніше на сторінці зірки з'явився милий кадр під час роботи артистів. Причому такі знімки колег сприймаються прихильниками дуже привітно, оскільки багато з них бажають, щоб зірки разом – навіть незважаючи на те, що кожен із зірок має свою другу половинку.

Новий кадр знаменитостей, зроблений під час запису кліпу буквально сколихнув фанатів, адже Надя анонсувала швидкий вихід нової композиції: «Назавжди/Ніколи. 10 Березня».

Примітним фактом є те, що артисти тримаються за руки під час зйомки.

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