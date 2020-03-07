Настя Каменських порадувала шанувальників квітучим виглядом на новому знімку

Але фото співачка позує у білому гольфі під горло і джинсах. Волосся вона за звичаєм відкинула на спину, закинувши голову. Вона чарівно посміхається на камеру, тримаючи в руках вражаючих розмірів букет пионовидных троянд. Про це пише Рoliteka.net. з посиланням на сторінку української знаменитості.

Свій новий кадр вона супроводила цікавим постом, в якому розмірковує про кольорах і таємному сенсі кольору їх пелюсток.

«Жінки дуже люблять квіти. Кожен букет – це завжди прояв різних почуттів та емоцій. У мене немає однієї улюбленої квітки. Наприклад в моїх руках неймовірно красива піоновидна парфумована троянда. Мовою квітів такий букет – це нагадування про величну силу жінки. Силі безмежної мужності, пристрасті, відданості і любові. Троянди, які означають досконалість, мудрість та красу. Залежно від кольору можна висловити різні емоції і почуття. Наприклад червона – це бажання і пристрасть. А білі троянди – це символ ніжності, світла і чарівності», – розповіла Каменських в новому пості в соцмережі.

В коментарях шанувальники NK зазначили, що не квіти її прикрашають, а вона сама прикрашає квіти, а також подарували багато компліментів. Крім того, багато фоловерів привітали красуню зі святом 8 березня, що надходить.

«Не квіти прикрашають тебе,а ти квіти», «Красуня», «найкрасивіша посмішка», «Моя улюблена сонячна дівчинка, ти просто лапочка», «З 8 березня», «Гарна, як завжди», «З наступаючим тебе, моя золота», «Яка класна», «Вітаю з чудовим святом 8 Березня! 💐 Хочу подякувати за красу і ніжність, яку ти даруєш щодня! Бажаю бути щасливою, бажаною, коханою, чарівною, милою і приголомшливою!», «Вау , Ви дуже гарна , прям перевершуєте всі очікування жіночої краси , Ви просто Богиня», «на цьому фото самий яскравий і красивий квітка,це Ви🌹🌹🌹👍», «Краса», – написали користувачі мережі під фото.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

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