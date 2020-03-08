Знаменитая артиска Ани Лорак показала необычное видео, засветившись перед камерами без лифчика

В этот раз певица решила подогреть интерес к собственной персоне, а заодно и поздравить с праздником 8-го марта, пишет Рoliteka.net.

Каролина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм небольшую видеозапись, во время которой всячески привлекала внимание к себе и демонстрировала свое лицо, украшенное лепестками разных цветов.

Оригинальным и коротким роликом артистка решила поздравить фанатов с женским днем, а заодно и заинтриговать самим роликом, который больше похож на отрывок из будущего клипа. К слову, свою предыдущую музыкальную композицию артистка представила всего несколько дней назад.

«❤️ С праздником, дорогие, милые девочки. 🌹 Самые красивые цветы мира – это Вы! Пусть улыбка всегда сияет внутри и снаружи!», – пишет Каролина под новым постом.

Пользователи тут же принялись отвечать:

«С праздником!💐❤️», «С праздником, Каролина ❤🌹😍», «С праздником DIVA, пусть ваша улыбка сияет ещё ярче😘😍❤️❤️❤️», «💐💐💐 Всего самого светлого и доброго)», «С нашим днём девочки💫», «Как всегда прекрасна», «😍 ❤️С праздником!💐», «Спасибо, вас тоже моя любимая♥♥♥♥», «С 8 марта, Кэролайн ❤»Ю «Вы супер с праздником 😍», «Спасибо!🙏😘❤️И Вас также с праздником весны 8 марта!🌷😘🌷💕🌷🤗🌷🎁🌷🎉✊».

Так, ранее мы писали, артистка представила долгожданный весенний клип, созданный Аланом Бадоевым. Презентацию новой работы звезда готовила достаточно долго, сообщая об этом в своем Инстаграм-профиле.

Похоже, после выпуска видеооработы певица также решила представить серию образов, которые можно заметить в самом клипе на песню «Я бы летала». Так, звезда представила белоснежные наряды, удивив публику разнообразием и стилем.

Каролина появилась на фото в белоснежном брючном костюме, в свободном платье длинною в пол с брюзово-белым градиентом, короткое коктейльное платье с множеством блестящих бус, а также пикантный пляжный наряд, состоящий из сетчатой накидки, серебристого лифчика и нижнего белья цвета шампанского с завышенной талией.

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